Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 30-го тура

"Динамо", "Заря" и "Десна" продолжают борьбу за серебряные медали.

11 и 12 июля пройдут матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

Будет сыграно пять поединков. "Карпаты" исключены из УПЛ, в связи с чем "Ворскла" 30-й тур пропустит.

Расписание матчей

11 июля

17.00. "Колос" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Львов"

Трансляция: УНИАН ТВ

12 июля

17.00. "Мариуполь" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Александрия" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Шахтер"

Трансляция: УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" лишили профессионального статуса.

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