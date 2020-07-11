Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 30-го тура
09:37, 11 июля 2020Футбол
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"Динамо", "Заря" и "Десна" продолжают борьбу за серебряные медали.
Динамо сыграет с Александрией / фото fco.com.ua
11 и 12 июля пройдут матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу.
Будет сыграно пять поединков. "Карпаты" исключены из УПЛ, в связи с чем "Ворскла" 30-й тур пропустит.
Расписание матчей
11 июля
17.00. "Колос" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 2"
19.30. "Днепр-1" - "Львов"
Трансляция: УНИАН ТВ
12 июля
17.00. "Мариуполь" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Александрия" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Десна" - "Шахтер"
Трансляция: УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" лишили профессионального статуса.
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