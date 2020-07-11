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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 30-го тура

09:37, 11 июля 2020
Футбол
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Динамо сыграет с Александрией / фото fco.com.ua

Будет сыграно пять поединков. "Карпаты" исключены из УПЛ, в связи с чем "Ворскла" 30-й тур пропустит.

Расписание матчей

11 июля

17.00. "Колос" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Львов"

Трансляция: УНИАН ТВ

12 июля

17.00. "Мариуполь" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Александрия" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Шахтер"

Трансляция: УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" лишили профессионального статуса.

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