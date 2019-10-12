Дебют в "королевском" дивизионе: анонс боя Усик - Уизерспун

Украинский боксер проведет свой первый бой в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик в Чикаго, США, проведет бой против американца Чазза Уизерспуна. Поединок пройдет 12 октября (ранним утром 13 октября по Киеву).

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Уизерспун.

Начало боя - ориентировочно в 05.30 утра по киевскому времени.

Для Усика этот бой станет дебютным в "королевском" дивизионе - супертяжелой весовой категории.

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Александр Усик (16-0, 12 КО)

Александр Усик не выходил на ринг уже почти год. В ноябре прошлого года украинский боксер защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, когда нокаутировал Тони Беллью. После этого Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию и постепенно оставил все свои пояса вакантными.

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Непобедимый украинец должен был дебютировать в супертяжах еще в мае, но перед боем против Карлоса Такама он получил травму бицепса, и дебют пришлось отложить. Затем камерунский боксер сменил промоутера и решил отказаться от боя с Усиком. Соперником украинца был назначен нидерландец Тайрон Спонг, но и здесь не сложилось - за несколько дней до боя он попался на допинге.

В итоге команде Усика вновь пришлось искать замену. За четыре дня до боя соперником украинца стал Чазз Уизерспун, и дебют Усика в супертяжах все-таки состоится.

В случае победы в первом бою в супертяжелом весе Усик станет обязательным претендентом на чемпионский пояс по линии WBO и, таким образом, получит возможность сразиться с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Ну а пока главная задача Усика - эффектно дебютировать в "королевском" дивизионе и убедительно вернуться на ринг после затяжного простоя.

За выход на ринг Усик гарантированно заработает 1,2 миллиона долларов, но эта сумма может увеличиться за счет победы.

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Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО)

38-летний Чазз Уизерспун по прозвищу "Джентельмен" поддерживал форму, но, в отличие от Усика, не готовился к бою целенаправленно. Но для американца этот бой станет главным вызовом в карьере и прекрасной возможностью заработать.

Уизерспун никогда не боксировал за серьезные титулы, а его самыми известными соперниками были Сет Митчелл, Тони Томпсон и Крис Арреола. Во всех этих поединках Уизерспун потерпел поражения. Последнее (от Митчелла) датировано 2012 годом.

К бою против Усика американец подошел с серией из восьми побед подряд, однако уровень оппозиций оставлял желать лучшего. В предыдущий раз Уизерспун выходил на ринг 23 марта, когда досрочно выиграл у колумбийца Сантандера Сильгадо.

Уизерспун - медлительный боксер, и он не готовился к бою полноценно, так что наверняка быстро выдохнется. Его единственный шанс в поединке с Усиком (если вообще можно вести речь о каких-то шансах) - это так называемый "лаки-панч" - удачное попадание.

Слова перед боем

Александр Усик:

"Хочу поблагодарить свою команду, что она так быстро отреагировала на то, что произошло, это лучшая команда в мире. Также хотел бы поблагодарить оппонента, который согласился со мной боксировать. Это будет грандиозное шоу".

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Чазз Уизерспун:

"Когда мне позвонили насчет боя с Усиком, я был в тренажерном зале. Я спросил: "Что, в эту субботу?". Мне ответили: "Да, в эту субботу". Я сказал: "Окей, пусть это случится". Я хочу устроить отличное зрелище, я способен наделать шума. Мне нечего терять. А тот, кому нечего терять, очень опасен. Никто не дает мне шансов на победу. Но я верю в себя, один удар может изменить все".

Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк:

"Я бы не сказал, что этот бой не прибавит Усику популярности. Он всего лишь дважды дрался в США. Оба раза - в андеркарде. Сейчас у него главный бой вечера бокса. Более того, Усик уже продал арену в Чикаго. На протяжении последних 15 лет такого не было, чтобы так продавались билеты, как на него. Конечно, к этому приложила руку и большая украинская диаспора. Но в этом же и заслуга Усика, значит он настолько популярный, что может продать арену в Америке".

Промо-ролик дебюта Усика в супертяжелом весе