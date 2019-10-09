Усик - Уизерспун: прогноз букмекеров на бой

Украинский боксер в США дебютирует в супертяжелом весе.

12 октября в США (рано утром 13 октября по киевскому времени) пройдет бой между украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 КО) и американцем Чаззом Уизерспуном (38-3, 29 КО).

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Это будет дебют украинца в супертяжелом весе. Изначально соперником Александра должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, который попался на допинге и был отстранен от поединка.

По мнению букмекеров, украинский боксер является безоговорочным фаворитом боя против 38-летнего Уизерспуна.

На победу Усика в этом поединке дается коэффициент 1,01, тогда как на сенсацию от соперника - 15,00. На редкую в боксе ничью можно поставить с коэффициентом 30,00.

Последняя неудача американца датирована еще 2012-м годом. С тех пор Уизерспун выиграл восемь боев подряд.

Отметим, что транслировать бой Усик - Уизерспун в прямом эфире будет телеканал "Интер".

УНИАН ранее сообщал, что соперник Усика пообещал показать украинцу "новую игру" в супертяжелом весе.