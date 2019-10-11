Усик - Уизерспун: где смотреть дебютный бой украинца в супертяжелом весе

Соперником украинца будет опытный американец.

12 октября в Чикаго (США) пройдет бой между украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 КО) и американцем Чаззом Уизерспуном (38-3, 29 КО).

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Уизерспун.

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По американскому времени бой запланирован на 23:00 12 октября, но по Киеву боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 6 утра 13 октября.

Транслировать бой Усик - Уизерспун в прямом эфире будет телеканал "Интер". Начало трансляции вечера бокса - в 4:30 утра.

Это будет дебют украинца в супертяжелом весе. Изначально соперником Александра должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, который попался на допинге и был отстранен от поединка.

Последняя неудача американца датирована еще 2012-м годом. С тех пор Уизерспун выиграл восемь боев подряд. Усик свой прошлый бой выиграл у Тони Беллью в Манчестере в ноябре 2018 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик и Уизерспун провели первую дуэль взглядов.