'Полмиллиона заявок в первые часы': Зеленский рассказал, как потратить 'зимнюю поддержку'

За первые два часа после старта программы зимней поддержки поступило полмиллиона заявок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что 1000 гривен может получить каждый украинец, который нуждается в поддержке.

"Взрослые и дети, и на семью это ощутимо. Средства можно будет потратить, - и не только в этом году, но и в следующем году до июня, - на оплату "коммуналки", лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию", - подчеркнул президент Украины.

При этом подчеркнул, что получение этих денег не влияет на начисление субсидий.

По его словам, необходимо оформить заявку через "Дію" или Укрпочту до Рождества - до 24 декабря. При этом добавил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

"Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году мы ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если нужна будет дополнительная поддержка, дополнительное финансирование - обеспечим", - подчеркнул Зеленский.

Зимняя поддержка: что известно

Как сообщал УНИАН, уже с сегодняшнего дня, 15 ноября, всем украинцам начнут начислять 1000 гривен зимней поддержки. Получить выплату можно будет как на карту, так и наличными, а родители могут подать заявку за детей.

Деньги начислят всем украинцам, которые на момент обращения находятся на территории Украины. Помощь является одноразовой и предоставляется без дополнительных условий. В перечень тех, кто может получить зимнюю поддержку, не входят переселенцы за рубежом, а также лица без украинского гражданства.

Как пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, зимняя поддержка 2026 оформляется через приложение Дія, а деньги начисляются на карту "Национальный кэшбек".

