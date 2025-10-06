В ГПСУ заявили, что подразделение Касьянова расформировали из-за отсутствия результативности во время выполнения задач.

Стало известно о расформировании подразделения ДК 8 в составе Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщил военный и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов на своей странице в Facebook.

Что произошло

5 октября Касьянов опубликовал пост, в котором сообщил о расформировании подразделения ДК 8 в составе ГПСУ.

"Дейнеко (Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко - УНИАН) ликвидировал наше подразделение", - написал военный.

По словам Касьянова, личному составу не сообщили причины расформирования подразделения. Тем не менее поступили списки для перевода в другие подразделения и структуры.

Кроме того, 6 октября Касьянов на своей странице в Facebook сообщил, что командование уволило с должности офицера, исполнявшего обязанности командира.

В другом посте в Facebook Касьянов написал, что в ночь на 3 мая 2023 года его подразделение нанесло удар по Кремлю. По его словам, всего с 2022 года подразделение провело сотни успешных операций, нанесло ущерб РФ на сумму более полумиллиарда долларов.

Реакция ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина" заявил, что подразделение расформировали из-за отсутствия результативности во время выполнения задач.

"Чтобы несколько объяснить ситуацию. Подразделение о котором говорит Касьянов введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года", - объяснил он.

Демченко отметил в разговоре с журналистами, что штатная численность подразделения изначально составляла более 40 военнослужащих, а позже в результате штатных изменений штат увеличили до 100 военнослужащих.

"В течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов. Средняя стоимость которых составляет 252 тысяч гривень. В 2025 году было осуществлено 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БПЛА", - поделился спикер ГПСУ.

По словам Демченко, ГПСУ арендовала для подразделения необходимые помещения, обеспечила его вооружением и средствами защиты, закупила 11 единиц транспортных средств, более 6 тонн горюче-смазочных материалов в 2025 году, а также радиостанции, терминалы Starlink, ноутбуки и планшеты.

"В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага", - заверил спикер ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что высокую результативность своего подразделения "определял только сам Касьянов", но никто другой этого подтвердить не мог.

"Добавлю, личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов", - резюмировал Демченко.

Сырский уволил двух командующих корпусов - что известно

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял с должностей командующих двух корпусов - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса Максима Китугина. В Генштабе ВСУ в комментарии УНИАН отметили, что такие кадровые решения связаны с упущениями командиров в управлении войсками.

По данным Генштаба, Силенко и Китугин продолжат службу на других должностях. Собеседники "Украинской правды" заявили, что такие решения главкома связаны с потерями позиций в зоне ответственности корпусов.

