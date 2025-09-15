Решение главкома связаны с потерями позиций в зоне ответственности корпусов, говорят источники в Силах обороны.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский снял с должностей командующих двумя корпусами – руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса Максима Китугина.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на двух собеседников в Силах обороны. Как отмечает издание, обоих командующих сместили с их должностей примерно неделю-две назад.

Собеседники УП объясняют, что такие решения главкома связаны с потерями позиций в зоне ответственности корпусов. В частности, 17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.

В то же время 20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Это первые кадровые смещения с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления.

Как сообщал УНИАН, в конце августа аналитики проекта DeepState сообщили, что впервые россиянам удалось оккупировать два населенных пункта на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку, что рядом с границей Запорожской и Донецкой областей соответственно.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг это, заявив, что информация об оккупации россиянами этих населенных пунктов не соответствует действительности.

По словам спикера Генштаба майора Андрея Ковалева, российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Днепропетровской области, но их обнаруживают и уничтожают.

