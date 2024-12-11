Юрист отметила, что для получения отсрочки от мобилизации по уходу нужно соблюдать некоторые условия.

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан в связи с полномасштабным вторжением РФ. Тем не менее мужчины могут получить право на отсрочку от призыва.

Лилия Мамедова, старший юрист в компании Приходько и партнеры рассказала, может ли военнообязанный выехать за границу с отсрочкой по уходу.

Она отметила, что украинцы могут осуществлять уход на постоянной основе без прохождения специального обучения и необходимости соблюдения государственных стандартов предоставления социальных услуг.

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Юрист подчеркнула, что уход может осуществляться:

за лицами с установленной инвалидностью I группы (кроме лиц с психическими расстройствами, которым нужна специализированная профессиональная помощь);

за детьми с инвалидностью;

за неизлечимо больными, которые не способны самостоятельно себя обслуживать;

за детьми с тяжелыми травмами, которым нужно оказывать паллиативную помощь.

По ее словам, необходимость постоянного ухода определяется отдельно в каждом конкретном случае.

Мамедова напомнила, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В нем, в частности, подтверждается отсрочка для военнообязанных мужчин, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью. Тем не менее он должен проживать совместно с таким лицом и иметь пакет документов для получения отсрочки.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации по уходу, нужно обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации/проживания с соответствующим заявлением, рассказала юрист. Вместе с заявлением нужно подать документы, которые подтверждают, что военнообязанный имеет право получить отсрочку.

Также правительство изменило постановление об отсрочке от мобилизации, добавила Мамедова. Среди прочего, это касается особенностей законодательного установления факта ухода за лицами с инвалидностью.

Юрист уточнила, что в постановление об отсрочке от мобилизации были внесены такие изменения:

комиссия устанавливает факт ухода в течение 10 дней (ранее четкий термин не отмечался);

упрощение порядка ухода для военнообязанных.

Она подтвердила, что для первой группы родства (жена, дети, родители) не нужно указывать информацию об отсутствии других членов семьи. Это необходимо только для второй группы родства.

По словам юриста, отсрочка по уходу предусматривает получение официального документа и сообщения в ТЦК и СП.

"Что касается вопроса выезда за границу с отсрочкой по уходу, это возможно, однако существуют некоторые особенности. Предварительно нужно обязательно уточнить свои данные в ТЦК и СП для внесения информации о получении отсрочки", - написала Мамедова.

Юрист подчеркнула, что на каждом военно-учетном документе должен присутствовать VIN-код. Военнообязанный должен показать его по требованию пограничников при пересечении границы.

Кроме того, военнобязанный, которйы получил отсрочку по уходу, должен вернуться в Украину до истечения срока ее действия. В случае нарушения этого условия, такое лицо могут привлечь к ответственности за уклонение от мобилизации.

Мобилизация в Украине - другие новости

Ранее в BBC сообщили, что темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери. При этом украинская армия является одной из самых старых в мире, пишет издание.

Кроме того, в Верховной Раде раскрыли, рассматривают ли мобилизацию женщин и парней от 18 до 25 лет. Сейчас соответствующих законопроектов или предложений на рассмотрение профильного Комитета не поступало.

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