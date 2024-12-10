При этом украинская армия является одной из самых старых в мире, пишет издание.

Нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери, не говоря об увеличении численности вооруженных сил. Об этом пишет "BBC Украина" со ссылкой на собственные источники в Генштабе.

"Воевать должны не одни старики. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", - заявил источник, комментируя в частности идею снижения мобилизационного возраста.

Чтобы компенсировать потери и хоть немного пополнить боевые подразделения, украинское командование провело оптимизацию армейской структуры. Это позволило высвободить для участия в боях несколько тысяч человек.

Видео дня

Проблема снижения мобилизационного возраста

Как писал УНИАН, США призывают Украину снизить мобилизационный возраст и привлечь в армию молодежь. Однако президент Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста. Он отметил, что украинской армии не хватает оружия, которое задерживают партнеры, и что нельзя компенсировать нехватку оружия молодостью солдат.

На это представитель МИД США Мэтью Миллер ответил, что США "готовы снарядить и научить" украинских солдат, которых мобилизует Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: