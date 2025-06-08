Священник объяснил, о чем просить в великий праздник и какие молитвы читать на Троицу дома и в храме.

День Святой Троицы - особенный праздник для православных. В эту дату верующие прославляют Святую Троицу - Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, благодарят их и обращаются с особыми молитвами. Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак специально для УНИАН рассказал, какие молитвы нужно читать на Троицу в церкви и дома.

Молитва на Святую Троицу

Как рассказал святой отец Иван Петрущак, в храмах на Троицу после вечерней службы читают особые молитвы - коленопреклонные. "Священник читает эти молитвы вслух, а верующие вместе с ним становятся на колени. Коленопреклонные молитвы в храмах читают только раз в год - на этот праздник", - поясняет Иван Петрущак.

По словам священника, верующие, которые по какой-либо причине не могут пойти в церковь - например, находятся возе зоны боевых действий, или же это военные на службе - также могут помолиться. Молитва на Троицу дома или вне дома имеет такую же силу - главное, чтобы она исходила от чистого сердца.

Видео дня

Дома на Троицу человек можно прочитать Тропарь и Кондак Троицы Пресвятой, но в этот день не запрещены и все остальные молитвы - можно читать и молитву за здоровье и благополучие родных или близких людей или за упокой. Молиться можно, как и в любой другой день.

Три молитвы на Троицу

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Сильная молитва на Троицу о здоровье

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что за праздник - Троица, его смысл, а также как правильно провести этот день.

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