Несмотря на сложные условия для жизни в стране, издание отмечает, что фильмы ужасов пользуются среди украинцев популярностью.

В конце 2023 года в Украине начались съемки фильма ужасов "Конотопская ведьма". Костюмы для российских солдат в фильме были взяты фактически с поля боя, пишет The Guardian.

"Это были настоящие русские униформы. У захваченных в плен или погибших солдат просто взяли военную одежду, постирали ее, и мы использовали ее", - рассказывает продюсер фильма Ирина Костюк из Киева.

Указывается, что для реалистичности, режиссерам одежду после этого снова пришлось испачкать, чтобы она соответствовала определенным условиям использования.

"Для украинских актеров было достаточно сложно их носить", - добавила Костюк.

О чем фильм?

Фильм "Конотопская ведьма" рассказывает о ведьме, которая отказалась от своих сил. Однако она снова их начинает использовать после того, как российские военные убивают ее жениха.

Издание поделилось, что в прошлом году фильм стал настоящим хитом украинского проката, собрав 1,4 миллиона долларов. Это очень большая сумма для страны, которая находится в состоянии войны, когда еще и в стране действует комендантский час и есть ограничения в подаче электроэнергии.

Это лишь первый фильм из цикла ужасов под названием "Героини темных времен". Издание отметило, что Костюк и ее команда уже завершили работы над вторым фильмом.

Издание отметило, что если в реальной жизни и так достаточно ужасов, то зачем украинцам еще и смотреть фильмы ужасов. Но Костюк рассказала, что реакция зрителей на фильмы меняется во времена войны.

В частности, в 2023 году на экраны вышел фэнтези-фильм "Мавка: лесная песня" о мифической зеленоволосой лесной нимфе, которая охраняет леса. Хотя он был снят до полномашстабного российского вторжения, но украинские кинозрители интерпретировали его как патриотическую аллегорию военного времени.

Указывается. что он стал самым кассовым украинским фильмом за всю историю, собрав, по сообщениям, 21 миллион долларов во всем мире.

Второй фильм Костюк называется "Дамба", он будет представлен на этой неделе впервые на международном уровне на American Film Market. Продюсер надеется, что он понравится не только в Украине, но и за ее пределами поклонникам жанра ужасов, да и всем нам на Западе, кто обеспокоен российским экспансионизмом.

"Именно туда Путин хочет вернуть Россию - к советской империалистической ментальности, к СССР. Мы боремся с остатками этой ментальности и стараемся не дать ей вырваться из метафорического бункера", - сказала Костюк.

Она сейчас уже начала работу над третьим фильмом о полицейской, которая борется с праворадикальными неонацистскими вампирами.

Фиксация военных преступлений России в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялась презентация двух книг, которые рассказывают о совершенных россиянами преступлениях во время временной оккупации на Киевщине Бучи и Ирпеня. Автор Ольга Воробьева назвала одну книгу "Голоса памяти. Буча - город-герой", а другую - "Непокоренный Ирпень". В этих книгах собраны не только свидетельства жителей этих двух городов о преступлениях российских оккупантов, а добавлены и фото доказательства.

Также мы писали. что журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, которого в августе 2025 года освободили из российского плена, где он провел 3,5 лет, выступил во время 17-го заседания парламентского комитета ассоциации "Украина - ЕС" в Брюсселе. Хилюк призвал депутатов Европейского парламента активнее накладывать индивидуальные и секторальные санкции на РФ. Он рассказал евродепутатам, как в 2022 году его похитили российские военные, перевезли через Беларусь в Россию и удерживали в нечеловеческих условиях.

