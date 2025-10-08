Актриса заявила об обострении антиукраинских настроений.

Украинская актриса Татьяна Малкова, которая сыграла главную роль в фильме "Конотопская ведьма", рассказала о жизни с детьми и мужем в Польше, пожаловавшись на обострение антиукраинских настроений.

Как отметила артистка в интервью "Суспільному", жить в Польше ей сейчас "очень сложно", причем до такой степени, что она фактически не выходит из дома, когда находится там.

"Ту энергию, которую я здесь (в Украине - УНИАН) ощущаю, я не чувствую больше нигде… Здесь мне хочется вкусно есть, гулять, ходить на танцы, общаться с друзьями, встречаться с ними. Там я три года сижу у себя в квартире, никуда не выхожу. Ни в рестораны, ни в какие-то заведения, даже на эти фестивали… Я сижу у себя в квартире на своем крылечке и все. Я никуда не хочу ходить… Возможно, это из-за обострения антиукраинских настроений, потому что это очень сложно, когда ты выходишь, и на тебя так: "Ты кто вообще?" - поделилась актриса.

По ее мнению, все это было ожидаемо.

"Опять же, мы не дети, все мы прекрасно понимаем, что сострадание и помощь были в определенный момент, а потом началось все то, что и ожидалось. Не было иллюзий, что там нас очень сильно ждут или кто-то очень сильно хочет нам помочь", - заявила Малкова.

Звезда сериала "Альф" добавила, что не хотела бы, чтобы ее дети "ополячивались", но и до завершения войны возвращать их в Украину она не планирует. Сама же она - живет на две страны.

"Сейчас они (дети - УНИАН) там, и они будут там до тех пор, пока я не пойму, что у нас спокойно. Я понимаю, что когда мы победим, будет тоже непростой период… Но это уже будет время, когда как минимум не будут летать бомбы над головой".

Напомним, ранее Татьяна Малкова рассказала, как ее мужу удалось выехать за границу во время войны.

