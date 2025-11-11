Более двух тысяч гражданских украинцев до сих пор незаконно удерживаются в российских тюрьмах

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, в августе 2025 года освобожденный после 3,5 лет российского плена, выступил во время 17-го заседания парламентского комитета ассоциации "Украина - ЕС" в Брюсселе.

В частности, он призвал депутатов Европейского парламента активнее накладывать индивидуальные и секторальные санкции на РФ и ее граждан в контексте вооруженной агрессии против Украины.

Также журналист рассказал евродепутатам о том, как его похитили российские военные в марте 2022 года, перевезли через Беларусь в Россию и удерживали в нечеловеческих условиях.

"Было очень холодно. Мы были вынуждены постоянно двигаться по кругу в камерах, чтобы не замерзнуть. Голод был настолько сильным, что некоторые люди ели зубную пасту, чтобы хоть как-то создать иллюзию того, что ты что-то ешь. Однажды мы нашли зернышко подсолнечника во дворе и поделили его между всеми", - вспомнил Хилюк во время своего выступления.

При этом Хилюк отметил, что его история - не исключение: более двух тысяч гражданских украинцев до сих пор незаконно удерживаются в российских тюрьмах, часто без обвинений, без связи с семьями и без медицинской помощи.

Он призвал Европейский парламент продолжить адвокатировать их освобождение, а также устанавливать имена ответственных за пытки и содержание гражданских.

В свою очередь председатель Комитета ассоциации "Украина - ЕС", депутат Европейского парламента от Финляндии Пекка Товери, поддержал призыв Хилюка активнее воздействовать на Россию и в этом контексте отметил работу "Медийной инициативы за права человека" в борьбе за освобождение незаконно удерживаемых украинских гражданских.

Украинцы в российском плену

Как сообщал УНИАН, ранее новый посол Великобритании в Украине Нил Кромптон сообщил, что Россия незаконно удерживает под арестом 26 украинских журналистов.

Сейчас в российском плену находятся тысячи украинцев - как гражданских, так и военных, однако их точное количество неизвестно.

Периодически между сторонами происходят обмены пленными - последний крупный обмен пленными состоялся еще в начале октября 2025 года.

