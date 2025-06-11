По словам руководителя Центра изучения оккупации, Россия всего за месяц создала в городе три полноценные базы.

Сейчас Мариуполь становится не просто логистической базой для оккупантов, но и полноценной военной площадкой, которая милитаризируется "бешеными темпами". Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Украинского Радио".

"Могу рассказать, что появляются (новые военные объекты - УНИАН), строят и строят "дохера". На самом деле, это печальная часть истории, потому что россияне сейчас подвинули свои базы и военную составляющую, которая на территории Ростовской области находилась. Она понемногу перемещается на территорию Мариуполя на сегодняшний день. Мариуполь становится не просто логистической базой, перекрестком, где они останавливались, а он становится полноценной военной базой и милитаризируется бешеными темпами. Только за этот месяц мы уже видим, по меньшей мере, три новые полноценные военные базы. Даже там, где их не было", - подчеркнул он.

По его словам, эти сигналы являются хорошими и это то, о чем можно узнать благодаря нашим людям. Однако, как говорит Андрющенко, еще неизвестно, что сейчас происходит, к примеру, на территории комбината Ильича.

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"Мариуполь милитаризируется очень сильно. И россияне не то, что не отказываются от своих планов по милитаризации Мариуполя, а наоборот достаточно уверенно двигаются и усиливаются в этом направлении, к сожалению", - отметил руководитель Центра изучения оккупации.

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Также Андрющенко сообщал, что в районе Мариуполя оккупанты ведут тайное строительство. Он отметил, что развитие связано с ускоренной милитаризацией и изменения значения самого Мариуполя с "перекрестка" на "базу".

"Огромный объект на стадии подготовки земельного участка. Более того, строят не местные, а россияне вахтовым методом. Живут отдельно в лагере и в город их не выпускают. Полная таинственность. Очень интересный объект, а правила похожи на строительство железной дороги позапрошлого года", - подчеркнул Андрющенко.

По его словам, это свидетельствует о том, что Мариуполь и Приазовская часть в целом получает максимальную милитарную составляющую.

Кроме того, ранее студент Андрей Кожушина рассказал о жизни в оккупированном Мариуполе. По его словам, оккупационная власть с самого начала начала начала внедрять свою пропаганду. Он отметил, что в университете Мариуполя, где он учился, была большая библиотека и оккупанты выбросили из нее минимум 80% книг и завозили свои.

"Они выбрасывали украинские книги и завозили свои - новейшую "историю" России, где уже прописано, что Донецкая и Херсонская, Запорожская, Харьковская области уже захвачены, то есть "освобождены"", - подчеркнул студент.

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