Военнослужащий отмечает, что позиция "моя хата с краю" не сработает, ведь "до того края рано или поздно дойдут".

Добровольцев у нас сейчас не так уж и много, а мотивацию воевать за страну заменяет мотивация "личной травмы". Об этом в интервью "Армия TV" сказал Дмитрий "Паганель" Дюкарев, старший сержант, начальник отделения бригады Государственной пограничной службы Украины "Форпост".

"Добровольцев у нас, к сожалению, сейчас не так уж и много. Мне кажется, на пальцах одной руки можно в областных центрах пересчитать, кто хочет идти в армию сам", - отметил он.

Дюкарев привел пример военнослужащего-добровольца, который пошел служить после того, как его брат был убит.

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"Он за границей был. Он действительно приехал, похоронил брата, пошел в военкомат, пошел воевать и мстит за брата. У человека появляется мотивация", - сказал военнослужащий.

Так, он отметил в целом изменение мотивации у военнослужащих. "У нас, к сожалению, ушло то время, что твоя мотивация - это воевать за страну. У нас теперь мотивация - это какая-то личная травма", - сказал "Паганель".

На вопрос, как возвращать мотивацию, он подчеркнул, что в сознании людей должно быть понимание, что "это коснется каждого".

"Потому что все думают, что "моя хата с краю, меня это никак не коснется". А потом просто "раз!" и в 9-этажку прилетело, в которой ты живешь. Ну, слава богу, ты в этот момент на работе", - отметил Дюкарев.

Он отметил, что скорее всего, "это закончится, что ребята закончатся на фронте, а не закончится, потому что договорились".

Также на вопрос, что бы он сказал людям, которые еще колеблются, как смотивировал бы их, военнослужащий отметил, что надо обращать внимание на подразделения, за которые "держатся ребята".

"Они держатся исключительно через коллектив. Я считаю так. Потому что те, кто провоевали какой-то хотя бы год, - у них патриотизм остается, 100%, и он является мотивирующим фактором, но он становится немного назад, а перед этим стоят все же те собратья и те люди, которые вокруг тебя. То есть коллектив", - отметил "Паганель".

Он также подчеркнул, что война не пройдет мимо, если кто-то так думает.

"Дом не с краю. А если даже с краю, то до того края рано или поздно дойдут. А тут уже перед вами вопрос стоит: когда дойдут - идти, или лучше позаботиться, чтобы не дошли. Вот и все", - подчеркнул военнослужащий.

Командир отряда БПЛА объяснил, как мотивировать людей идти воевать

Как сообщал УНИАН, ранее Михаил Кмитюк, командир отряда спецназначения беспилотных систем Национальной гвардии Украины "Тайфун" отметил, что добровольцы для службы в армии есть, но нужно создать условия для них, что касается, в частности, гарантий своевременных ротаций.

Командир пояснил, что люди могут быть эффективными определенный период, а дальше их эффективность снижается. Кроме того, отметил он, постоянно нужно заниматься усовершенствованием знаний, для чего людей также нужно вывести из направления.

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