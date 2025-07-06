Стоит помнить, что злоумышленники продолжают находить новые способы манипулирования людьми на цифровых платформах.

В современном мире, где от раскрытия личной информации нас отделяет всего несколько кликов, нужно быть осторожными с тем, какими данными о себе вы делитесь.

Психологи предупреждают, что стоит подумать, прежде чем делиться личными деталями в социальных сетях или даже в личном разговоре с другом тет-а-тет. Холли Шифф, доктор психологических наук, лицензированный клинический психолог акцентирует, что раскрытие слишком большого количества информации не тому человеку или в неподобающей обстановке может привести к эмоциональному вреду, потере доверия или даже к эксплуатации. Parade рассказал об 11 личных вещах, которые психологи советуют держать в тайне.

1. Фотографии детей в социальных сетях

Хотя в цифровую эпоху может возникнуть соблазн поделиться волшебной фотографией вашего ребенка или внука, это может нести определенные риски. Доктор философии, лицензированный психолог из Джорджии Джан Миллер советует закрывать или размывать лица детей, а также спрашивать их разрешения, прежде чем делиться фотографией.

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"[Убедитесь], что ваши настройки конфиденциальности ограничены только теми, кому вы доверяете эту информацию", – добавляет она.

2. Ваш адрес и номер телефона

Злоумышленники продолжают находить новые способы манипулирования людьми на цифровых платформах. Поэтому когда вы делитесь вашим адресом и номером телефона, вы можете подвергать себя нескольким рискам, включая мошенников, которые могут использовать эту информацию в том числе для кражи личности. Также эта информация в руках преступников может привести к финансовым махинациям и сделать вас объектом спама.

Такую информацию стоит предоставлять только тогда, когда это абсолютно необходимо. Если у вас просят номер телефона или адрес, спросите, зачем нужна эта информация, как она будет использована и действительно ли она необходима, добавляет доктор Миллер.

3. Пароли и логины

Доктор Холли Шифф говорит, что очень важно хранить эту информацию в тайне. Не давайте логин и пароль даже друзьям, которые хотят воспользоваться преимуществами вашей подписки на какой-то сервис.

"Даже люди с добрыми намерениями могут случайно злоупотреблять доступом, и в худшем случае это открывает двери для серьезных нарушений конфиденциальности, кражи личных данных или потери контроля над вашими личными аккаунтами", – объясняет специалист.

4. История вашего ментального здоровья

Сейчас люди стали более открыто говорить о своем ментальном здоровье, и в этом есть позитив, ведь это помогло разрушить стигму, связанную с получением помощи. Однако, как говорит доктор Шифф, эта информация все еще остается очень личной, поэтому делиться ею стоит далеко не со всеми.

5. Личные разговоры

Доктор Миллер утверждает, что никогда нельзя делиться частной информацией, которую вы услышали в разговоре по душам с кем-то другим. Это касается как онлайн, так и офлайн ситуаций.

"Делиться деталями личных разговоров, особенно без согласия другой стороны, является нарушением доверия и может навредить отношениям", – объясняет Миллер.

Кроме того, разговор может быть неправильно истолкован и навредить репутации человека.

6. Изменения в карьере

Перемены в профессиональной жизни – это всегда волнительно, так что вполне естественно, что вы хотите кричать об этом с крыш домов. Однако доктор философии, лицензированный психолог и ведущая программы Mind Matters with Dr. Michele Мишель Лено говорит, что если работодатели и ваши клиенты узнают о таких планах из чужих уст, они могут забеспокоиться или неправильно понять ваши намерения.

7. Планы разрыва отношений

К событиям вроде завершения отношений с другими людьми следует подходить с осторожностью. Доктор Лено отмечает, что некоторые люди могут преждевременно детализировать свой выход из отношений, и это может привести к разговорам, к которым они плохо подготовлены.

"Ваши друзья и семья захотят знать, кто, когда, что, где, как и почему. Они могут задавать эти вопросы каждый день, пока вы не уйдете – или не уйдете", – добавляет она.

8. Когда вам кто-то не нравится

Вполне естественно, что кто-то может вам не нравиться. Но не обязательно рассказывать об этом всем.

"Ваш наименее любимый человек может быть не таким уж плохим в глазах вашего друга", – добавляет доктор Лено.

9. Мысли о том, как ваш знакомый воспитывает своего ребенка

Тема воспитания детей является очень деликатной. Порой ваши мысли могут быть восприняты как осуждение.

"Даже если друг спрашивает ваше мнение, будьте осторожны. Ваш друг может стать "в оборону", если вы слишком настойчиво будете пытаться переориентировать его родительские обязанности", – отмечает Мишель Лено.

10. Политические взгляды

Обсуждение политики в социальных сетях и за их пределами является довольно распространенным явлением. По словам доктора Лено, стоит помнить, что другой человек может иметь другую точку зрения, и намек на то, что вы считаете иначе, может создать напряженность.

11. Любая информация, которой вам некомфортно делиться

Если вы не хотите делиться определенной информацией, вы не должны это делать, независимо от того, какой тренд сейчас популярен в сети. Доктор Миллер подчеркивает, что делиться информацией о себе, своем здоровье, любимом блюде или же кому достался ваш голос на выборах – это не то, чего заслуживают другие, не заслужив перед этим вашего доверия.

"После того, как вы поделились информацией о себе, вы не можете забрать ее обратно, и вы теряете контроль над тем, что происходит с этой информацией. Зная свои границы и уровень доверия к другому человеку, вы можете принять более обоснованное решение о том, чем делиться", – констатировала она.

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