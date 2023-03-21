Это сделали для "определения наличия и состояния культурных ценностей"

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры.

"20 марта 2023 года от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к ближним и дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей", - пожаловались в УПЦ МП.

Кроме того, прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатиевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). Как отмечается, комиссия должна определить "наличие, сохранность и состояние сохранения культурных ценностей".

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В УПЦ МП утверждают, что "закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих, которые в эти дни массово едут из разных регионов в надежде поклонились Киево-Печерским святыням".

Скандал вокруг УПЦ МП - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" расторгла договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП из-за несоблюдения условий соглашения и теперь до 29 марта священники должны покинуть все помещения.

В УПЦ МП не признают это решение и заявляют, что не уйдут из Лавры.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что представителей Московского патриархата выселят из Киево-Печерской Лавры.

В связи со скандалом 20 марта представители УПЦ МП пришли под офис Зеленского, чтобы якобы "донести свою позицию". Однако когда к ним вышли представители ОП, те отказались подавать обращение.

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