Он заявил, что представители МП не имеют права держать государство в заложниках.

Представителей Московского патриархата будут выселять из Киево-Печерской Лавры без применения силы.

Об этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода, комментируя последние события. "Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы - не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории", - сказал он.

По его словам, этим пользуются представители 1-го и 5-го управлений Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые есть среди представителей МП. "Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете государству права диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", - подчеркнул он.

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УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры

Недавно стало известно, что заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договоров аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП. Они должны освободить все помещения до 29 марта.

В Министерстве культуры сообщили, что решение принято из-за нарушения условий пользования государственным имуществом.

В УПЦ МП заявили, что не увидели юридических оснований для расторжения договора, поэтому не будут покидать здание.

Впоследствии в сети появилось видеообращение, где один из священников говорит, что за Владимира Зеленского там молились, "чтобы он Лавру не обижал". В СНБО назвали это очередной российской манипуляцией.

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