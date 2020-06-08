Путин в США повторил подвиг Данилы Багрова

Василий Рыбников

Россия спасает Америку от черной чумы. В первых рядах русских героев, вставших на защиту миропорядка в далекой чужбине, - Данила Багров, Пушкин, Путин и Иван Васильевич.

Казалось бы, при чем здесь Иван Васильевич, но каково же было удивление одного американца, когда он в разгар охвативших США протестов посмотрел русское кино «Иван Васильевич меняет профессию» и сразу сказал, что если бы русский царь пришел к нему домой и стал там повелевать своим повелевающим тоном, американец бы никогда не бунтовал, а наоборот, только бы и делал, что бегал вокруг царя с балалайкой, кланялся и исполнял приказы. Русские люди отнеслись к такому решению своего заокеанского холопа с одобрением и сообщили ему, что они все реально цари, и американец с нескрываемым облегчением поступил к ним в услужение.

Этот случай широко освещался в российской прессе, уравновесив недавний скандал, когда некто Маск, по меткому определению протоиерея отца Андрея Ткачева, осквернил космос Юрия Гагарина похотью и гомосексуализмом на святой орбите и сделал дальнейшие околоземные полеты русских не только бессмысленными, но и опасными, вот до чего уже дошло.

Со всех агонизирующих концов Америки раздаются традиционные и даже несколько набившие оскомину крики: «Русский, спаси!» и «Путин, введи войска хотя бы на Аляску!»

На сегодняшний день Россия стала последней точкой опоры для гибнущей Америки. Широкую известность получил случай, когда один смелый американец защитил свой магазин от афрофашистских захватчиков под крики «Расслабься, брат!», из чего русские люди сразу сделали вывод, что американец тот потому и смелый, что является страстным поклонником русского витязя Данилы Багрова из фильма «Брат». «Не брат ты мне, гнида черножопая», - с гордостью ответили мародеру русские люди и даже показали по такому случаю на своем Первом канале обе части народного блокбастера, заменив финальные титры нарезкой пожарищ, охвативших загнивающие Штаты.

Что ж, к сожалению, русская мотоциклетная банда «Bratva», являющаяся единственным реально действующим сегодня органом правопорядка в США, успевает не везде. Со всех агонизирующих концов Америки раздаются традиционные и даже несколько набившие оскомину крики: «Русский, спаси!» и «Путин, введи войска хотя бы на Аляску!», но русские байкеры не поддаются на провокации: «Слезаем, берём всё, что у нас есть - а у нас есть какие-то палки, бейсбольные биты, трубы, ножи, - стоим и смотрим», чего бы скоммуниздить. От этого взгляда вандалы разбегаются, как немцы под Сталинградом.

Неудивительно, что главным островком стабильности американской жизни является русский ресторан «Пушкин» и его обманчиво бандитская клиентура. Тысячи мародерствующих молодчиков Сан-Диего мечтали ворваться в это величественное заведение, чтобы на дармовщинку попотчеваться лебедою, тюрею, желудишками и прочей стряпней богатой русской кухни, но встали люди русские в крестах, куполах, ушанках да кокошниках, и побежали от них мародеры, как тараканы при звуке ружейного затвора! Прогремел «Пушкин» на всю Россию-матушку, а давеча явился в него лично Путин, только якобы «на минималках». Незаметно, как и полагается разведчику, пришел, раздал персоналу наградных медведей и медали «За присоединение Америки», смастерил из говна и палок самострел, совсем как Данила Багров, и отправился гулять по стране, железной рукой наводя порядок на улицах, спасая заблудших хоккеистов и выпуская на волю лысых русских проституток.

Вяликая Россия снова спасает мир.

Всех желающих помочь украинской армии продолжать спасать мир от вяликой России просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

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