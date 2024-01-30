В Украине нужно запретить сеть Telegram из-за угрозы утечки персональных данных и российских информационных спецопераций. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал председатель Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель.
"С Telegram в Украине нужно что-то уже наконец делать. Даже не что-то делать, а запретить эту сеть не период действия правового режима военного положения", - заявил он.
По словам Кошеля, с помощью Telegram россияне, возможно, имеют доступ к персональным данным украинцев.
"Эксперты уже разбивали на молекулы и расписывали направления, по которым у нас могут быть проблемы через эту сеть", - пояснил он.
Также политолог отметил, что РФ пытается проводить информационные спецоперации именно через сеть Telegram.
Кроме того, он отметил необходимость остановить работу вражеских информационных ресурсов в Украине.
"К примеру, прошлой осенью Украина неделю обсуждала смерть Кадырова, а потом и Путина. Две информационные спецоперации России сработали. Факт остается фактом. И все это им удалось именно через телеграм-каналы", - добавил он.
Российские ИПСО - детали
Ранее россияне распространяли в соцсетях фейки о якобы хищении денег международных партнеров украинскими властями, поставив соответствующие сообщения на рекламу.
Также российская пропаганда пыталась распространять фейк о "перепродаже" украинцами западной помощи.
Кроме того, в прошлом году Россия запустила в соцсетях ложь о якобы угрозе химической атаки в крупных городах и в большинстве областей Украины.
В частности, в рамках новой информационно-психологической операции (ИПСО) враг запустил в Facebook рекламу, направленную на дискредитацию контрнаступления ВСУ.
Российские фейки были нацелены на вызов панических настроений среди украинцев, ведь в них говорится о том, что в случае начала контрнаступления, в ряде украинских областей "возможна угроза химической атаки".