По мнению политолога, с помощью Telegram россияне, возможно, имеют доступ к персональным данным украинцев.

В Украине нужно запретить сеть Telegram из-за угрозы утечки персональных данных и российских информационных спецопераций. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал председатель Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель.

"С Telegram в Украине нужно что-то уже наконец делать. Даже не что-то делать, а запретить эту сеть не период действия правового режима военного положения", - заявил он.

По словам Кошеля, с помощью Telegram россияне, возможно, имеют доступ к персональным данным украинцев.

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"Эксперты уже разбивали на молекулы и расписывали направления, по которым у нас могут быть проблемы через эту сеть", - пояснил он.

Также политолог отметил, что РФ пытается проводить информационные спецоперации именно через сеть Telegram.

Кроме того, он отметил необходимость остановить работу вражеских информационных ресурсов в Украине.

"К примеру, прошлой осенью Украина неделю обсуждала смерть Кадырова, а потом и Путина. Две информационные спецоперации России сработали. Факт остается фактом. И все это им удалось именно через телеграм-каналы", - добавил он.

Российские ИПСО - детали

Ранее россияне распространяли в соцсетях фейки о якобы хищении денег международных партнеров украинскими властями, поставив соответствующие сообщения на рекламу.

Также российская пропаганда пыталась распространять фейк о "перепродаже" украинцами западной помощи.

Кроме того, в прошлом году Россия запустила в соцсетях ложь о якобы угрозе химической атаки в крупных городах и в большинстве областей Украины.

В частности, в рамках новой информационно-психологической операции (ИПСО) враг запустил в Facebook рекламу, направленную на дискредитацию контрнаступления ВСУ.

Российские фейки были нацелены на вызов панических настроений среди украинцев, ведь в них говорится о том, что в случае начала контрнаступления, в ряде украинских областей "возможна угроза химической атаки".

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