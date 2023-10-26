Враг пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.

В Одессе абоненты различных мобильных операторов получили сообщение с предложением за вознаграждение "сливать" информацию о ВСУ.

Об этом в соцсетях пишут жители города, которые получили сообщения на номера Kyivstar, Vodafone и тому подобное. В "письме" предлагается передавать информацию о Силах обороны на соответствующий адрес в Telegram.

В частности, СМС-сообщение, пришедшие от отправителя "Карина", содержит сообщение на русском языке: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram ...".

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В пресс-центре УСБУ в Одесской области предупредили, что речь идет о попытке врага дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Служба безопасности фиксирует постоянные попытки врага дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Подобные рассылки - это один из методов проведения целенаправленных информационно-психологических операций. Каждая такая ИПСО находится в поле зрения СБУ. И на любую из них спецслужба имеет отработанные алгоритмы реагирования и нейтрализации", - отметили в управлении.

Гражданам рекомендуем игнорировать такие сообщения и не переходить по ссылке от сомнительных контактов.

Также соответствующее предупреждение появилось в определенных Telegram-каналах.

В частности, говорится, что Центр стратегических коммуникаций зафиксировал враждебную активность в мессенджерах и СМС-сообщениях – пользователи присылают скрины сообщений, которые поступают им на мобильные телефоны. Кроме одесситов, предложение "обменять информацию о ВСУ" на деньги получают жители Харьковщины и Донецкой области.

Украинцев призывают не реагировать на вражеские предложения, игнорировать оккупантов. Также напоминается, что за передачу информации о ВСУ, критической инфраструктуре и любом другом сотрудничестве с врагом, наступит уголовная ответственность.

Российские пропагандисты

Пропагандисты РФ сняли "фильм" о войне в Украине, в котором случайно оставили детали, свидетельствующие об определенных проблемах в оккупационном войске. В частности, пропагандисты по несколько раз демонстрируют собственной аудитории видео одного боя. Его россияне воспринимают, как свои новые "подвиги", но одной из особенностей этой пропаганды является повторное использование старых материалов, которые уже забрасывались в информационное пространство, но эффекта не имели.

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