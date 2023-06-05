Российские фейки нацелены на вызов панических настроений среди украинцев.

Россия запустила в соцсетях новую ложь о якобы угрозе химической атаки в крупных городах и в большинстве областей Украины.

Как сообщает "Центр стратегических коммуникаций", в рамках новой информационно-психологической операции (ИПСО) враг запустил в Facebook рекламу, направленную на дискредитацию контрнаступления ВСУ.

Отмечается, что российские фейки нацелены на вызов панических настроений среди украинцев, ведь в них говорится о том, что в случае начала контрнаступления, в ряде украинских областей "возможна угроза химической атаки".

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"Для каждого из крупных городов сделали отдельный рекламный пост. Так, "химической атакой" угрожают Виннице, Днепру, Львову, Одессе, Ивано-Франковску, Полтаве, Хмельницкому, Кривому Рогу, Ужгороду, Житомиру, ровно, Луцку, Черкассам, Кропивницкому, Николаеву и областям. Такие вбросы направлены на нагнетание панических настроений в обществе и подталкивание к мирным переговорам на условиях РФ", - говорится в сообщении.

В "Страткоме" отметили, что российская пропаганда распространяется в Facebook через пустую страницу Digital Worldclass. Эта "рекламная кампания" была запущена 3 и 4 июня.

Эксперты призывают жаловаться на подобные сообщения, и не взаимодействовать с ними, комментируя или ставя реакции.

"Центр стратегических коммуникаций обращается к своим читателям с призывом: если вы видите в своей ленте публикации с пустых страниц, которые имеют явные признаки фейка, пропаганды, ИПСО - не ставьте им никаких лайков и не пишите никаких комментариев, ведь любая активность и взаимодействие с такими постами повышает их популярность. Необходимо только пожаловаться на публикацию", - рассказали в "Страткоме".

Распространение российских фейков в Facebook

Как сообщал УНИАН, ранее россияне распространяли в соцсетях фейки о якобы хищении денег международных партнеров украинскими властями, поставив соответствующие сообщения на рекламу.

Также российская пропаганда пыталась распространять фейк о "перепродаже" украинцами западной помощи. В частности, враг поставил на рекламу текст якобы иностранных изданий, в котором речь шла о распродаже гуманитарной помощи в Украине.

Также россияне пытаются поссорить руководство Украины, распространяя ложь о якобы "противостояние" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Россияне, в частности, рассказывали о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента.

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