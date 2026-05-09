Создадут языковой координационный штаб: Ивановская считает, что Минкульта недостаточно

В состав новой Рады должны войти представители Кабмина и СНБО.

В Украине разрабатывают планы по созданию Координационной Рады, который будет решать вопросы, связанные с применением государственного языка. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в эфире Киев24.

По ее словам, было инициировано создание Координационной Рады по языковой политике: "Это должен быть своеобразный штаб, где будут приниматься оперативные решения для решения проблем".

Она считает, что в состав Рады должны быть включены представители МИД, СНБО, министерства образования, поскольку "министерство работает над укреплением языковой устойчивости молодого поколения".

"Такая площадка взаимодействия различных институтов должна решать важные вопросы, потому что одно Министерство культуры вряд ли сможет дать ответы на глобальные вызовы, с которыми сталкиваются государственный язык и национальная культура", – сказала она.

Потребляют ли украинцы русскоязычный контент

Напомним, что на пятый год полномасштабной войны России против Украины исследования показывают, что более 70% украинцев до сих пор потребляют русскоязычный контент. Это происходит из-за значительной доступности продуктов на русском языке, а не из-за идеологических убеждений или взглядов.

В то же время Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который создаст механизм изъятия из оборота издательской продукции из России, а также продукции, изготовленной на русском языке. Госкомтелерадио работает над постановлением, которое должно создать соответствующий механизм в Украине.

