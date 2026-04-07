На Пасху планируется очередной долгожданный обмен военнопленными - российские власти подтвердили, что работа по организации такого обмена продолжается. Многие семьи наконец-то встретятся со своими близкими, однако многие также продолжат ждать. Мы же напомним, какие выплаты военнослужащим в случае плена или пропажи без вести гарантирует государство.

Механизм сохранения денежного обеспечения военнослужащих, даже в случае плена или приобретения статуса пропавших без вести, предусмотрен ст. 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В таких обстоятельствах право на соответствующие выплаты получают члены их семей.

Подробный порядок реализации этого права определен Постановлением Кабмина №884 от 30.11.2016. Согласно этому порядку, выплаты начинаются со дня захвата военнослужащего в плен или со дня пропажи без вести, и это оформляется соответствующим приказом командира воинской части.

Видео дня

Денежное обеспечение военнослужащего включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки, премии и другие дополнительные выплаты. Законодательство предусматривает два возможных механизма распределения этих средств:

Стандартный порядок. Выплата по личному распоряжению военнослужащего.

В первом случае:

50% денежного довольствия выплачивается членам семьи;

остальные 50% депонируются государством до момента возвращения военнослужащего.

Например, если денежное довольствие составляет 120 000 грн, то 60 000 грн получают члены семьи, а остальные 60 000 грн хранятся государством до увольнения военного. Они накапливаются в течение всего времени пребывания человека в плену или в статусе пропавшего без вести и выплачиваются ему после возвращения.

Второй механизм - личное распоряжение военнослужащего - является новым механизмом распределения средств.

Военные только в 2024 году получили право самостоятельно определять получателей и доли выплат своего денежного обеспечения в случае плена или пропажи без вести (это право предусмотрено Порядком выплаты денежного обеспечения, утвержденным постановлением Кабмина №884).

Таким образом, военнослужащий может самостоятельно определить лиц, которые будут получать средства; установить доли выплат; определить порядок распределения; или оставить 100% средств на депонировании.

Законодательство позволяет назначать получателями:

жену или мужа;

детей;

родителей;

других родственников;

лиц, фактически находящихся на иждивении военнослужащего.

Как правильно составить такое распоряжение? Следует придерживаться следующего алгоритма:

Составление документа. Распоряжение оформляется в письменной форме. В нем указываются данные военнослужащего, воинская часть и должность, перечень получателей средств, доли выплат, банковские реквизиты, дата и подпись. Документ подается командиру воинской части или финансовому подразделению. Происходит регистрация распоряжения. Сначала распоряжение регистрируется в воинской части, затем приобщается к личному делу и передается в финансовую службу. Вступление в силу, выплаты по распоряжению начинаются после официального установления статуса пленного или пропавшего без вести.

Как оформляются выплаты для семьи? Чтобы получать денежное обеспечение, члены семьи должны подать заявление на имя командира воинской части и приложить к нему документы, подтверждающие родственные связи и личность заявителя.

Выплаты осуществляются ежемесячно на основании приказов командира части и продолжаются до:

освобождения военнослужащего из плена;

выяснения обстоятельств его исчезновения;

или до момента исключения его из списков личного состава.

Стоит также понимать, что существует механизм депонирования средств - он означает накопление части денежного обеспечения, которая не выплачивается семье.

Особенностью этого механизма является то, что средства хранятся государством на специальном счете, они не могут быть использованы другими лицами без распоряжения военнослужащего, и после его возвращения выплачиваются ему единовременно в полном объеме. В то же время из депонированных средств могут осуществляться обязательные отчисления, в частности алименты или взыскания по исполнительным документам.

Вместе с тем нельзя не упомянуть и о проблемах применения всех этих механизмов. Ведь, несмотря на формально четкое регулирование, на практике возникают и сложные ситуации. Среди них, например, семейные конфликты. Если распоряжение отсутствует, то между родственниками часто возникают споры относительно права на получение средств, которые решаются в судебном порядке.

Еще один момент - гражданские браки. Лица, проживавшие с военнослужащим без регистрации брака, обычно не имеют права на выплаты и вынуждены устанавливать факт семейных отношений через суд.

Проблемой могут стать и бюрократические задержки: выплаты могут задерживаться из-за процедур установления статуса военнослужащего и внесения данных в соответствующие реестры.

И еще одно - неопределенность получателей. Стоит помнить: если в распоряжении не указаны банковские реквизиты или доли, то финансовые подразделения иногда приостанавливают выплаты до уточнения информации.