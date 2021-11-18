Минобразования активно развивает партнерство с бизнесом для развития профессионально-технического образования.

Для повышения уровня профессионально-технического образования в Украине очень важным является привлечение специалистов с производства к преподаванию в технических высших учебных заведениях.

Такое мнение высказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, передает "24 канал".

"Очень важным аспектом является как можно большее вовлечение в образовательный процесс – это и привлечение специалистов с производства к преподаванию, это так же участие работодателей в разработке образовательных программ, для того, чтобы те навыки, которые добывают во время образования, отвечали именно потребностям рынка труда", – пояснила Шумик.

В то же время очень важным в Минобразования считают налаживание партнерства с работодателями и бизнесом с целью улучшения и обновления содержания учебной программы и повышение квалификации педагогов. В частности, на данный момент у министерства уже подписано более 20 меморандумов о сотрудничестве с организациями и частными предпринимателями, которые помогают финансово и способствуют привлечению высококвалифицированных сотрудников к учебному процессу.

"Вместе с партнерами мы создаем учебно-практические центры, они в них инвестируют. С отдельными мы реализуем популяризационные проекты или же обновляем учебные материалы", – сказала Шумик.

Кроме того, в сотрудничестве с партнерами из Европейского союза Минобразования разрабатывает масштабную коммуникационную кампанию. Кроме традиционных мероприятий профориентации школьников, будет проходить ряд мероприятий, где каждый желающий сможет как можно больше узнать о разных профессиях и проверить свои способности в разных областях.

Также сообщается, что государство выделило более 150 миллионов гривень для создания 62 учебно-практических центров на базе тех учреждений, которые существуют. Еще 15 будут полностью обновлены при поддержке ЕС. Все эти меры должны заинтересовать молодежь в получении технических профессий и привлечении их для работы на предприятиях.

Как сообщал УНИАН, группа компаний "Метинвест" уже с сентября 2022 года планирует начать обучение студентов на бакалаврате своего нового университета в Мариуполе, общежитие и спорткомплекс которого будут построены из собственной стали компании.

Автор: Григорий Бондарь