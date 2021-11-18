По словам гендиректора компании, "Метинвест Политехника" даст возможность привлечь украинскую молодежь получением высококачественного высшего образования в Мариуполе.

Группа компаний "Метинвест" уже с сентября 2022 года планирует начать обучение студентов на бакалаврате своего нового университета в Мариуполе, общежитие и спорткомплекс которого будут построены из собственной стали компании.

Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков в интервью в рамках опроса KPMG International "Взгляд руководителей бизнеса в Украине 2021".

По его словам, нынешняя система образования в Украине не дает необходимого количества инженерных кадров для производства достаточной квалификации. Также существует проблема – отток талантливых детей с техническим складом ума на обучение за границу, где большая часть и остается работать.

"Поэтому мы решили построить собственный технический университет и попытаться вывести техническое образование на уровень лучших мировых практик. Для нас "Метинвест Политехника" – это также возможность привлечь молодых людей из Украины получением высококачественного высшего образования в Мариуполе. Чтобы они увидели, поняли, что такое металлургия, влюбились и остались работать на предприятиях "Метинвеста"", - сказал Рыженков.

Гендиректор отметил, что одновременно компания строит три объекта – вуз, общежитие и спорткомплекс. Все – из стали производства мариупольских комбинатов. В планах компании - запуск обучения к началу следующего учебного года.

"Мы начали строительство этого вуза буквально в сентябре, и уже в сентябре следующего года студенты бакалаврата зайдут в это здание и начнут учиться. То есть, за год мы планируем закончить объект полностью: от нуля до сдачи", - сообщил он.

Рыженков отметил, что "Метинвест Политехника" получила более 300 бакалаврских лицензий и более 200 магистерских. Сформирован костяк профессорского состава. Также компания создает партнерство с другими вузами: Киевской политехникой имени Сикорского, университетами Польши, Германии, США и Италии.

"Сегодня нам не нужны просто инженеры-металлурги, это уже вчерашний день. Мы нуждаемся в IT-специалистах с очень хорошим знанием металлургических процессов. В настоящее время, более 120 работников проходят курсы повышения квалификации, и обязательной частью учебного процесса является IT-образование", - подчеркнул топ-менеджер.

Справка УНИАН. Университет "Метинвест Политехника" был учрежден в июне 2020 года. Вуз уже получил лицензию Министерства образования на подготовку 310 бакалавров и 240 магистров по специальностям "Металлургия", "Металловедение", "Компьютерные науки", "Экономика", "Охрана труда" и "Горное дело".

Автор: Иван Бойко