Сорняки и руины: как выглядит курорт-жемчужина Азовского моря в оккупации (видео, фото)

Очень многие украинские курорты за время российской оккупации сильно изменились, превратившись из многолюдных мест отдыха в пустошь и руины. Эта судьба не обошла и курорт-жемчужину Азовского моря – Урзуф в Донецкой области.
Поселок был оккупирован весной 2022 года, а несколько дней назад в сети появились свежие фото и видео курорта.
Как пишет Telegraf, на снимках хорошо видно, что пляжи курорта завалены мусором и сорняками, соломенные зонтики-навесы разрушены, все заведения на побережье пришли в упадок и превратились в развалины. Местные популярные развлечения, такие как луна-парк или рестораны, не работают, а карусели давно находятся в аварийном состоянии.
Также количество людей на курорте разительно отличается от ситуации до войны. До 2022 года Урзуф за сезон принимал сотни тысяч туристов. Середина мая – это уже начало курортного сезона, поэтому на пляже должно быть полно людей, а сейчас там – лишь небольшая группа местных.
С каждым годом ситуация становится все хуже, а местные "власти" лишь создают иллюзию работы.
Украинские курорты под оккупацией
Ранее в сети показали, как изменился за время оккупации известный украинский курорт Кирилловка на Азовском море, что в Запорожской области.
По фото и видео видно, что курорт приходит в упадок. Пляжи, улицы и общественные места пусты. Людей, которые гуляют, отдыхают или просто общаются, можно пересчитать по пальцам одной руки.
При этом объекты курорта россияне используют для размещения своей армии.