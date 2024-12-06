В министерстве культуры отметили, что такое достижение является важным, особенно во время войны с РФ.

Украинскую "Программу по охране кобзарско-лирницкой традиции" внесли в Реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования(ЮНЕСКО). Такое решение было принято 5 декабря на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам охраны нематериального культурного наследия.

"Особенно важным это достижение является сегодня, когда наши современные кобзари, как и их предки во времена казачества, поддерживают боевой дух украинских защитников и вдохновляют на борьбу за свободу и независимость. Их музыка и слово, как и раньше, пробуждают в людях веру, силу и несокрушимость", - прокомментировали в Министерстве культуры Украины.

В министерстве добавили, что пока российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую идентичность, разрушая учреждения культуры и убивая деятелей искусства, украинцы продолжают бороться.

В частности министр культуры и информационной политики Украины Николай Точицкий рассказал, что за время войны с РФ погибло 133 украинских деятелей искусства, среди которых шестеро братчиков кобзарских цехов, которые стали на защиту своего государства.

"Сейчас Россия, как когда-то имперский и сталинский режимы, уничтожает все, что связано с украинской культурой, в частности кобзарство и носителей живого наследия. Но несмотря на все попытки лишить украинцев своих корней, наша культура свидетельствует о несокрушимости", - отметил Точицкий.

Наследие ЮНЕСКО - последние новости

Как писал УНИАН, ЮНЕСКО признала древний японский процесс варки саке "нематериальным культурным наследием". Производители саке выразили надежду, что этот шаг ускорит их экспорт и возродит энтузиазм к этому напитку на родине.

Также сообщалось, что украинскую писанку признали культурным достоянием человечества на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия. Как стало известно, работа над номинацией началась еще в 2017 году после встречи с украинским сообществом носителей в Эстонии.

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