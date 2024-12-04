Заявка была подана Украиной совместно с Эстонией.

Украинскую писанку признали культурным достоянием человечества на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия. Об этом рассказали в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Во вторник, 3 ноября, в парагвайской столице Асунсьоне состоялась сессия комитета ЮНЕСКО, во время которой была одобрена заявка Украины и Эстонии на признание писанки культурным достоянием человечества.

"Это наш общий успех, который подтверждает силу нашего единства. В то же время агрессор разрушает нашу культуру, памятники, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину гибнут наши художники - носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живого наследия не существует. Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несокрушимыми", - сказал глава МКСК Николай Точицкий в своем видеообращении.

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В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций отметили, что работа над номинацией началась еще в 2017 году после встречи с украинским сообществом носителей в Эстонии. Ее основу составляют три элемента, два из которых включены в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины - "Украинская писанка: традиция и искусство" и "Традиция гуцульской писанки". Третий элемент, "Украинская писанка, традиция и искусство отделки Пасхальных яиц", включен в Национальный список элементов нематериального культурного наследия Эстонии.

Какие украинские объекты были признаны ЮНЕСКО как культурно важные

Ранее УНИАН писал, что здания Одесского национального академического театра оперы и балета и Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха добавили в Международный список культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой. Также комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта постановил временно внести еще пять объектов культурного наследия Украины под усиленную защиту.

Кроме того, ЮНЕСКО рекомендует добавить два объекта в Украине в перечень всемирного наследия в опасности. Речь идет о Софийском соборе, Киево-Печерской лавре и историческом центре Львова.

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