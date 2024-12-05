Японские производители сакэ надеются, что этот шаг повысит интерес к напитку и его приготовлению во всем мире.

ЮНЕСКО признала древний японский процесс варки сакэ "нематериальным культурным наследием". Производители надеются, что таким образом удастся повысить интерес людей со всего мира к этому традиционному рисовому вину, которое готовят сотни лет. Тем не менее, в самой Японии сакэ теряет популярность, пишет Reuters.

Производители сакэ надеются, что этот шаг ускорит их экспорт и возродит энтузиазм к этому напитку на родине.

"Признание на международном уровне с помощью этого механизма возродит интерес японцев к этой области, а это может привести к усилению импульса для передачи этих навыков и ноу-хау следующему поколению", - заявил постоянный представитель Японии при ЮНЕСКО Такехиро Кано.

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Помимо сакэ, делегаты ЮНЕСКО также одобрили культуру астурийского сидра в Испании и изготовление гигантских бочек в Гватемале, среди прочих предметов и практик, включенных в список, открывает новую вкладку в среду.

Сакэ - что известно об этом напитке

Он изготавливается в течение нескольких недель путем брожения смеси риса, воды, дрожжей и разноцветной плесени, известной как кодзи, в процессе, больше похожем на приготовление пива, чем вина.

Конечный результат можно подавать горячим, холодным или обычной, комнатной температуры.

Что еще входит в список "нематериального культурного наследия" ЮНЕСКО

Ранее УНИАН сообщал, что украинская писанка тоже была признана культурным достоянием ЮНЕСКО.

"Это наш общий успех, который подтверждает силу нашего единства. В то же время агрессор разрушает нашу культуру, памятники, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину гибнут наши художники - носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности", - отметил глава МКСК Николай Точицкий в своем видеообращении.

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