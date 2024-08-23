Возглавила список система подвода воды к рисовым полям Субак на Бали.

Из-за глобального потепления полсотни памяток всемирного наследия ЮНЕСКО, сейчас являющихся популярными туристическими достопримечательностями, могут исчезнуть с лица Земли к 2050 году.

К такому выводу пришли исследователи из Climate X, которые использовали климатические модели для прогнозирования того, как наводнения, прибрежная эрозия, оползни, ветра, штормы и циклоны повлияют на достопримечательности по всему миру, пишет Daily Mail.

"Наши выводы служат суровым предупреждением для правительств, специалистов по охране природы и мирового сообщества о необходимости уделять первостепенное внимание защите нашей планеты – сохранению наших древних памятников, наших нынешних активов и инфраструктуры – и защите жизни сегодня и в будущем", – сказал генеральный директор и соучредитель Climate X Лукки Ахмед. Видео дня

Возглавила список система ирригации заливных рисовых полей Субак на Бали в Индонезии, уязвимая из-за поверхностных наводнений, экстремально жарких дней и риска засухи.

Далее следует национальный парк Какаду в Австралии, который находится под угрозой поверхностных наводнений и лесных пожаров, и древний торговый центр Цюаньчжоу в Китае, который может пострадать из-за засухи.

Другими ключевыми объектами, включенными в список, являются Сиднейский оперный театр в Австралии, Олимпийский национальный парк в США, аббатство Фонтене во Франции, Швейцарские Альпы Юнгфрау-Алеч, неработающая шахта Цольферайн в немецком Эссене, природный заповедник Сребырна в Болгарии, дельта рки Дунай в Румынии, фьорды Западной Норвегии, Храм Солнца (Конарак) в Индии, буддийские горные монастыри Санса в Южной Корее и многое другое.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили, что таяние ледников может вызвать мегацунами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.