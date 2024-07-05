Более половины украинских беженцев видят будущее своих детей в Германии. в Нидерландах - тенденция противоположная.

Украинские беженцы в основном интегрировались за рубежом, но лишь часть видят будущее своих детей в странах проживания. При этом в зависимости от страны доля таких украинцев значительно отличается, свидетельствует исследование миграционной платформы EWL, проведенное совместно с Центом Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Германия предоставила временную защиту более 1,2 млн беженцев от войны в Украине, Нидерланды - более 118 тыс. человек.

Выяснилось, что более половины украинских граждан в Германии (57%) видят будущее своих детей в этой стране, тогда как 39% - в Украине. А вот в Нидерландах ситуация противоположная - более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине и только 29% - в текущей стране проживания.

Видео дня

При этом половина опрошенных украинцев в Германии (51%) и Нидерландах (50%) сообщили, что приехали с детьми до 18 лет. В обеих странах с одним ребенком находятся треть респондентов (33%). Средний возраст самого младшего ребенка в Германии - 8 лет, в Нидерландах - 9 лет.

Более половины опрошенных украинских семей в Германии и Нидерландах рассказали, что их дети учатся в двух системах образования - украинской и местной. В Германии почти четверть (24%) украинских детей учатся только в немецкой системе, тогда как в Нидерландах это количество составляет 30%.

Две трети (66%) украинцев в Германии положительно оценивают доступность ухода за детьми, что позволяет родителям работать или продолжать обучение. В Нидерландах такой ответ дали 86% опрошенных.

При этом 40% респондентов в Германии сообщили, что их родственники не планируют к ним переезжать, против 27%, которые ответили утвердительно. В Нидерландах 62% украинцев ответили, что их родственники к ним не переедут. О готовности родственников переехать в эту страну рассказали 26%.

Украинские беженцы за рубежом - новости

Большинство украинских беженцев в Германии до сих пор не нашли работу. Сейчас в ФРГ зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 000 трудоспособного возраста от 15 до 65 лет. При этом из них только 113 000 имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 000 частично заняты.

Лидер региональной группы Христианский социальный союз (политическая партия в Германии) Александр Добрындт хочет, чтобы украинцы, которые не имеют работы, вернулись "в безопасные районы Западной Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: