По заявлению Офиса омбудсмена о незаконном выезде за границу родственников руководства Службы по делам детей начато расследование.

Начато уголовное производство по фактам, изложенным уполномоченным Верховной Рады по правам человека о незаконном выезде за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. "В рамках уголовного производства будет проверяться информация, распространенная Офисом омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу", - говорится в сообщении.

Также будет проверена информация о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за границей, потом не вернулся в Украину.

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В прокуратуре проинформировали, что досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса - незаконная переправка через госграницу лиц призывного возраста по предварительному сговору группой лиц.

Вчера омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram заявил, что в марте 2022, когда продолжались активные боевые действия под Киевом, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 человек эвакуировали в бывший молодежный лагерь города Вупперталь в Германии. Эти воспитанники - дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

По его словам, удалось узнать, что среди сопровождающих лиц во время эвакуации в официальных приказах были люди, которые не имеют отношения к этой сфере, и только за день до этого стали работниками учреждений, а некоторые совсем никогда не были трудоустроены.

"Самое интересное: среди этих людей - близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Среди сопровождающих также значатся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения", - рассказал Лубинец.

Он также сообщил, что все из сопровождающих мужчин уволились с должностей после того, как оказались за границей и ни один из них не работает в этих органах. Более того, они не вернулись в Украину.

Эвакуация детей

В конце мая было согласовано решение об эвакуации детей принудительно с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями. Эвакуация будет проводиться в течение 60 суток, она осуществляется бесплатно.

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