Задержанным грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

Служба безопасности Украины задержала 23-летнего одессита и его 18-летнюю невесту, которые передавали России локации пограничных отрядов морской охраны Одесской области, которые обороняют акваторию портового города, сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что для получения разведданных, пара обходила местность под видом прогулок жениха и невесты и фотографировались на фоне военных объектов. После того, как были сделаны фотографии, задержанный должен был подготовить "отчет" для своего куратора из управления ФСБ по Восточному военному округу РФ. Оккупанты планировали использовать эти данные для ударов по местам базирования украинских защитников.

Пару задержали с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одессит также должен был расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.

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Отмечается, что парень попал в поле зрения оккупантов в мае этого года через анонимные чаты в Телеграмм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После вербовки он привлек к подрывной деятельности свою подругу. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Его напарнице преступные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Задержанного переместили под стражу, вопрос о мере пресечения для его невесты пока решается. Обоим грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

Российское ФСБ: важные новости

Накануне немецкое издание BILD сообщило, что российские власти ищут по всему миру мертвых детей, чтобы украсть их личности для своих агентов.

По мнению журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, шпионы российских спецслужб прибегли к более агрессивной тактике работы в Европе, и по этой причине допускают все большее количество ошибок, которые увеличивают вероятность их разоблачения.

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