Вместе с Германией в Еврокомиссию обратились Польша и Чехия.

Канцлер Олаф Шольц прибыл на саммит в Брюсселе с требованием к Евросоюзу выделить больше средств таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев, пишет Politico.

Шольц сообщил, что он написал совместное письмо со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой, к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно изложил это требование.

Отмечается, что эти три страны приняли наибольшую долю украинских беженцев: "именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение ., чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования социальной помощи [беженцам], профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", – подчеркнул Шольц.

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Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии активизировалась в последние месяцы. Некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

Украинские беженцы в Германии

Большинство украинских беженцев в Германии до сих пор не нашли работу. Сейчас в ФРГ зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 000 трудоспособного возраста от 15 до 65 лет. При этом из них только 113 000 имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 000 частично заняты.

Лидер региональной группы Христианский социальный союз (политическая партия в Германии) Александр Добрындт хочет, чтобы украинцы, которые не имеют работы, вернулись "в безопасные районы Западной Украины".

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