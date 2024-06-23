За категоричными заявлениями выступают в региональной группе Христианский социальный союз.

Лидер региональной группы Христианский социальный союз (политическая партия в Германии) Александр Добриндт хочет, чтобы украинцы, которые не имеют работы, вернулись "в безопасные районы Западной Украины". В то же время Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" критикуют этот шаг, пишет Zeit.

Отмечается, что ХСС усиливает свою позицию в отношении миграционной политики и угрожает депортировать украинских беженцев без работы на родину: "Этот принцип теперь должен применяться более чем через два года после начала войны: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины", – заявил Добриндт в интервью немецкой газете Bild.

Как и другие политики ХДС/ХСС, он призвал к изменениям в государственной помощи беженцам из Украины. Политик ХСС раскритиковал государственную помощь за то, что она удерживает слишком много людей из Украины на социальном обеспечении: "Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для искателей убежища, когда дело доходит до трудоустройства. Должно быть предложение работы, и это должно быть частью программы интеграции", – отметил Добриндт.

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Инициативу Добриндта раскритиковали в СДПГ и "Зеленые". Там соглашаются, что нужно еще быстрее трудоустроить украинцев, но новые юридические преграды, как того хочет ХДС, не помогают, а вредят: "Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте", – заявил заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Дирк Визе.

Мартин Розманн, эксперт по вопросам рынка труда парламентской фракции СДПГ, отметил, что многие украинские беженцы являются матерями-одиночками. Он назвал "популистской чушью" предложение включить их в процедуру предоставления убежища за счет помощи гражданам.

Украинцы за границей

Ранее УНИАН писал, что ряд ведущих немецких политиков настаивают на том, что украинским беженцам в Германии следует ограничить социальные выплаты. По их словам, о текущей ситуации становится все "труднее донести" до избирателей.

Министр развития страны Свенья Шульце заявила, что Германия не планирует давить на украинских беженцев, чтобы они возвращались домой, и они могут сами решать, когда ехать обратно в Украину.

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