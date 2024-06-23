Безработным украинцам в Германии угрожают депортацией / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Лидер региональной группы Христианский социальный союз (политическая партия в Германии) Александр Добриндт хочет, чтобы украинцы, которые не имеют работы, вернулись "в безопасные районы Западной Украины". В то же время Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" критикуют этот шаг, пишет Zeit.

Отмечается, что ХСС усиливает свою позицию в отношении миграционной политики и угрожает депортировать украинских беженцев без работы на родину: "Этот принцип теперь должен применяться более чем через два года после начала войны: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины", заявил Добриндт в интервью немецкой газете Bild.

Как и другие политики ХДС/ХСС, он призвал к изменениям в государственной помощи беженцам из Украины. Политик ХСС раскритиковал государственную помощь за то, что она удерживает слишком много людей из Украины на социальном обеспечении: "Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для искателей убежища, когда дело доходит до трудоустройства. Должно быть предложение работы, и это должно быть частью программы интеграции", отметил Добриндт.

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Инициативу Добриндта раскритиковали в СДПГ и "Зеленые". Там соглашаются, что нужно еще быстрее трудоустроить украинцев, но новые юридические преграды, как того хочет ХДС, не помогают, а вредят: "Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте", заявил заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Дирк Визе.

Мартин Розманн, эксперт по вопросам рынка труда парламентской фракции СДПГ, отметил, что многие украинские беженцы являются матерями-одиночками. Он назвал "популистской чушью" предложение включить их в процедуру предоставления убежища за счет помощи гражданам.

Украинцы за границей

Ранее УНИАН писал, что ряд ведущих немецких политиков настаивают на том, что украинским беженцам в Германии следует ограничить социальные выплаты. По их словам, о текущей ситуации становится все "труднее донести" до избирателей.

Министр развития страны Свенья Шульце заявила, что Германия не планирует давить на украинских беженцев, чтобы они возвращались домой, и они могут сами решать, когда ехать обратно в Украину.

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