Эксперт считает, что большинство стран предложит гражданам Украины переходный период.

Временная защита для 4,3 млн украинцев в Европе действует до марта 2026 года. После окончания действия директивы ЕС отдельные страны будут вести себя по-разному. Такое мнение в комментарии для "РБК-Украина" высказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий.

Он надеется, что досрочного прекращения статуса не будет. Также Гайдуцкий считает, что среди европейских депутатов есть позиция относительно того, что система защиты украинцев должна работать до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для нашего государства.

"Давайте смоделируем, что мир наступил, и Совет ЕС отменил временную защиту для украинцев. Соответственно, защита украинцев больше не будет регулироваться наднациональным законодательством ЕС. Все вопросы, касающиеся наших соотечественников, которые прибыли в ЕС после 24 февраля 2022 года и получили такую защиту, перейдут на уровень отдельного регулирования в каждой стране блока. И страны поведут себя по-разному", - спрогнозировал эксперт.

Видео дня

Однако Гайдуцкий заверил, что большинство стран предложит гражданам Украины переходный период, чтобы они имели возможность перейти на общие условия пребывания иностранцев в стране. В частности это может быть получение трудовых виз, разрешений или видов на постоянное проживание.

В то же время он отметил, что для этого должны "включиться в работу" все заинтересованные стороны.

"Во-первых, это местные работодатели, если им нужны украинцы, которых они наняли на работу во время действия временной защиты. Во-вторых, "спонсоры"-резиденты страны, которые, например, вступили в отношения с украинцами или украинками. В-третьих, школы и вузы, в которых начали обучение украинцы", - объяснил эксперт.

Также, по его словам, в этом должны быть заинтересованы общины и муниципалитеты, то есть если украинец зарегистрировался на их территории, имеет местный статус частного предпринимателя или планирует получить другой статус, к примеру, "цифрового кочевника", владельца "золотой визы" и другие.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Также Андрей Гайдуцкий ответил, сколько беженцев после войны вернутся в Украину. По его словам, если в Украине наступит мир, то вернутся около 30%, в основном это будут пенсионеры, безработные и небольшая часть из каждой другой группы.

В то же время демограф Лидия Ткаченко назвала страны с наибольшим количеством трудоустроенных украинцев. По ее словам, речь идет о Польше и Германии, где менее строгие требования к знанию языков, более понятна сама речь, при том, что там не такие большие социальные выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости: