В Польше менее строгие требования к знанию языка и больше возможностей для украинцев устроиться на работу без особых дополнительных требований.

Лидерами по количеству трудоустроенных украинцев являются две европейские страны - Польша и Германия. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Она отметила, что точных данных нет, но следует учитывать то, что в этих странах находится больше всего украинцев, которые имеют статус временной защиты.

Она рассказала, что больше всего работающих украинцев - в Польше - там менее строгие требования к знанию языков, более понятна сама речь, при этом не такие большие социальные выплаты.

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Также в этой стране больше возможностей для украинцев устроиться на работу без особых дополнительных требований, ведь "польский рынок труда уже привык к украинской рабочей силе", отмечает демограф.

По сравнению с Польшей, в Германии меньший процент трудоустроенных украинцев, отмечает Ткаченко, в частности, из-за более жестких требований к знанию языка.

В то же время, Германия рассматривала возможность разрешить украинцам работать по специальности без знания языка, однако эта инициатива пока не имеет четкой реализации.

Украинские беженцы

Ранее сообщалось, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда. Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, лишь 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться. Два года назад речь шла о 74%.

Также, по данным Евростата, благодаря украинским беженцам показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. В Германии безработица составляет 3%, тогда как самый высокий показатель среди стран Еврозоны зафиксирован в Испании - 10%. В Швеции этот уровень достигает 8,9%, а в Греции и Финляндии одинаково - 8,7%.

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