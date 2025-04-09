Вероятно, новое коалиционное правительство займет более жесткую позицию по иммиграции.

Германия приостанавливает прием беженцев по программе переселения ООН из-за разногласий во взглядах на этот вопрос между политическими силами, которые уже вскоре могут заключить соглашение о коалиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Отмечается, вероятно, новое коалиционное правительство займет более жесткую позицию по иммиграции. Консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, в отличие от социал-демократов, выступают за более жесткий подход к мигрантам.

Агентство сообщило, что в его распоряжении оказался документ, в котором говорится, что предварительно стороны договорились о прекращении добровольных федеральных программ по приему беженцев, включая программу ООН, которая сейчас единственная из действующих, и о невозможности новых подобных инициатив в будущем.

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Издание напомнило, что с 2016 года Германия была участником программы переселения беженцев, которую координирует Европейский Союз совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Большинство беженцев прибывают в Германию из Турции, Египта, Иордании, Кении или Ливии (через Руанду).

По информации Министерства внутренних дел, с 2024 года в рамках этой программы в Германию уже прибыло 4 711 человек из общей квоты в 13 000 беженцев, которую страна обязалась принять до конца 2025 года.

Несмотря на приостановление программы, те случаи, которые уже прошли согласование и имеют конкретные обязательства, будут реализованы, заверили в министерстве.

Формирование нового правительства в Германии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в конце февраля 2025 года кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза, который выиграл на парламентских выборах, Фридрих Мерц заявил, что будет стремиться к созданию правящей коалиции с левоцентристской Социал-демократической партией.

В начале марта стало известно, что Христианско-демократический союз (ХДС) победителя немецких выборов Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца обсудили формирование коалиционного правительства. Во время переговоров они пообещали усилить борьбу с нелегальной миграцией, поддержать промышленность и стимулировать экономику страны.

Недавно Bloomberg назвало вероятных кандидатов на должности в самых влиятельных министерствах Германии, когда Фридрих Мерц станет следующим канцлером.Так, должность министра финансов может занять один из лидеров Социал-демократической партии Ларс Клингбейл, который, вероятно, станет заместителем Мерца на посту вице-канцлера. А нынешний министр обороны Борис Писториус является одним из немногих политиков, который может сохранить свою должность при новом правительстве.

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