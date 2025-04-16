В основном будут возвращаться пенсионеры и безработные, считает Андрей Гайдуцкий.

При условии наступления мира в Украину вернутся около 30% беженцев, в основном это будут пенсионеры и безработные, считает макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий. Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.

Он пояснил, что чтобы понять, сколько украинцев вернется, нужно посмотреть на портрет украинских беженцев за рубежом. Эксперт привел данные опроса Info Sapiens о том, что по состоянию на начало 2025 года этот портрет имел такой вид: трудоустроенные и предприниматели - 56%, студенты - 16%, безработные (в том числе, не желающие работать) - 18%, нетрудоспособные и пенсионеры - 10%.

"Считаю, в условиях наступления мира вернутся около 30%, в основном это будут пенсионеры, безработные и небольшая часть из каждой другой группы", - отметил он.

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По его мнению, экономических оснований для массового возвращения людей нет, ведь "доходы в Украине не приближаются к доходам в странах пребывания украинцев".

"Считается, что мигрант готов вернуться, если уровень оплаты труда на родине хотя бы в два раза меньше, чем в стране его трудоустройства, ведь ему не нужно платить за аренду жилья на родине", - подчеркнул Гайдуцкий.

Но сейчас в Украине, по его словам, зарплаты в четыре раза ниже, чем в Польше, и в 7-8 раз - по сравнению с Германией.

"Поэтому, чтобы вернуть украинца из Польши, нужно вдвое поднять его зарплату в Украине, а чтобы вернуть его из Германии - нужно поднять такую зарплату в четыре раза. Но какому работодателю в Украине становится интересным такой рабочий? Поэтому в Европе правительства практически не разрабатывают программ возвращения своих мигрантов, ведь это очень дорого", - сказал эксперт.

Украинские беженцы: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению проректора Европейского университета Сергея Ягодзинского, подростки 15-17 лет, которые выехали с родителями за границу, уже не вернутся в Украину, поскольку они легко адаптируются к другой жизни. То же самое, по его словам, касается и немного старших людей, которым 20-21 год. Сегодня государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию, считает Ягодзинский.

Также сообщалось, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда. Как пишет The Economist, в Польше все больше людей обращаются за советом относительно получения разрешения на постоянное проживание или польского гражданства. Курсы польского языка пользуются большой популярностью. Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, только 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться. Два года назад речь шла о 74%.

В то же время у ЕС нет четкого плана, который позволил бы украинским беженцам остаться в странах Европы после перемирия Украины с РФ. Издание Euractiv считает, что перемирие между Украиной и Россией может изменить все за одну ночь. После этого странам, которые принимают украинских беженцев, придется решить, прекращать ли защиту, или настаивать на интеграции беженцев, или подталкивать их к возвращению домой.

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