Экс-прокурор САП заявил, что НАБУ и САП систематически передают информацию журналистам

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий во время заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения заявил, что сотрудники НАБУ систематически сдают информацию Центру противодействия коррупции, журналистам и народным депутатам.

По его словам, из-за этого обстоятельства уголовных производств становятся известны публично раньше, чем о них официально сообщают САП и НАБУ.

"Неоднократно общественные организации из числа тех, кого я назвал, публикуют, например, фамилии подозреваемых до того момента, когда САП сообщила о подозрении, или информированы о времени и месте обысков до того момента, когда САП и НАБУ сообщают о том, что они где-то проводят обыски и в рамках какого уголовного производства", – говорит Броневицкий.

Видео дня

В качестве примера он привел ситуацию, когда журналист "Украинской правды" Михаил Ткач прибыл на место обыска в правительственный квартал и с камерой встречал детективов НАБУ, которые приехали для проведения следственного действия.

"Таким образом, этот человек знал место проведения следственного действия, время проведения следственного действия, участников, что это будут детективы НАБУ, и, возможно, был проинформирован, в рамках какого уголовного производства это будет происходить. Прошу прощения. На мой взгляд, это не просто недопустимо. Это настолько унизительно для органа досудебного расследования, каким должно быть НАБУ, и настолько унизительно для САП. Более чем уверен, что не все прокуроры из группы прокуроров знали, что там будет обыск, а журналист Ткач был на месте события и снимал, когда детективы приезжали на место, заходили в правительственный квартал и когда они его покидали. На основе этого была сделана серия очередного так называемого расследования", – заявил Броневицкий.

Он также зачитал выдержку из отчета аудита НАБУ, где говорится о том, что утечка информации является хронической проблемой для НАБУ и всех других правоохранительных органов.

"Утечка информации подрывает доверие общественности к институтам. Независимо от того, произошла ли утечка с незаконной целью или с благородной. НАБУ должно в дальнейшем сосредоточиться на реализации и мониторинге эффективных механизмов контроля и предотвращения утечек".

По его словам, есть вероятность, что аудиторов либо не услышали, либо директор НАБУ невнимательно прочитал отчет, поскольку ни одного сотрудника Антикоррупционного бюро не привлекали к уголовной ответственности за потенциальные утечки информации.

Вас также могут заинтересовать новости: