Бужинская эмоционально высказалась о громком конфликте с Грицканом

Певица вернулась к активной гастрольной деятельности после сложной операции.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская эмоционально высказалась о громком конфликте с исполнителем Михаилом Грицканом, с которым в начале текущего года прекратила сотрудничество.

"Я не комментирую, не буду ничего об этом говорить. Все, что хотела сказать, сказала в том посту. Там все понятно, что произошло", - заявила певица, передает Blik.ua.

Напомним, когда Бужинская объявляла о разрыве с Грицканом, она обвинила его в непорядочности:

"В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности. Особенно больно осознавать, когда тебя используют в своих целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами. Мой труд, силы и искренность были вложены не для этого".

Известно, что часть команды певицы перешла к Грицкану.

На данный момент Бужинская вернулась к активной гастрольной деятельности после сложной операции и реабилитации. Она поделилась, какая команда сейчас работает с ней.

"Я работаю с музыкантами. Есть две девочки - балет, бэквокалистка. Таков коллектив. Есть у меня еще помощница, водитель", - заявила певица.

