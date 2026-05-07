Правительство обновило программу грантов для бизнеса: кто получит до 2,5 млн грн

Правительство обновило программу "Власна справа", которая с 1 сентября 2026 года будет работать по новой модели. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это полный цикл поддержки как для тех, кто только планирует открыть собственное дело, так и для уже работающих предпринимателей.

Средства можно направить на оборудование, аренду и ремонт помещения, цифровизацию, маркетинг, расширение команды и развитие производства. Подавать заявки на грант можно через портал "Дія".

Размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест, региона, отрасли и категории заявителя:

- на старт бизнеса – от 100 до 300 тысяч грн (с возможностью увеличения до 500 тысяч грн);

- на масштабирование – от 500 тысяч до 1,5 млн грн (с возможностью увеличения до 2,5 млн грн).

"В этом году мы расширили возможности программы для участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны и их семей, а также семей погибших Защитников и Защитниц – увеличили микрогранты до 300–500 тысяч грн в зависимости от количества рабочих мест, для молодежи – до 200 тысяч грн на запуск бизнеса", – отметила Свириденко.

Она добавила, что в рамках политики "Зроблено в Україні" микрогранты уже помогли более чем 34 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 60 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,8 млрд грн в экономику.

Напомним, что в августе 2025 года правительство запустило специальные условия по программе "Власна справа" для креативных предпринимателей, которые могут получить гранты от государства.

Программа охватывает кино- и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и программного обеспечения, PR и рекламу, индивидуальную художественную деятельность, например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и другие.

На восстановление бизнеса, пострадавшего от войны, можно получить до 16 миллионов гривен, подав заявку на грант от Министерства экономики через портал "Дія". Главное условие – создание от пяти рабочих мест и работа не менее трех лет.

