Как может закончиться война в Украине: дипломат описал несколько сценариев

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что завершение войны зависит не только от действий Украины, но и от решений международных партнеров.

У Украины есть шанс выйти из полномасштабной войны, но многое зависит от ряда факторов, заявил дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в интервью 24 каналу.

По мнению Чалого, многое зависит от действий Украины и решений международных партнеров. Однако точный прогноз, когда именно закончится война, никто пока не может сделать, поскольку ситуация развивается таким образом, что возможны разные сценарии.

Дипломат считает, что оптимистичный сценарий зависит от европейских партнеров. Они должны активнее вкладываться в собственную оборону и предоставлять больше военной помощи Украине.

Чалый добавляет, что им также необходимо усилить санкции против России. Хотя Европа уже приняла 20-й пакет санкций, его нельзя назвать решающим. В частности, дипломат отметил, что в нем нет ограничений в отношении, например, "Росатома".

"Давление должно усиливаться. В этом я вижу возможность выхода из полномасштабной войны. Это не будет окончательным прекращением конфликта с Россией. Некоторые вопросы придется отложить на будущее. Но суверенитет будет сохранен. Я не верю, что какое-то соглашение сейчас приведет нас к границам 1991 года. Это будет сложно, пока Россия будет целостной. А дальше посмотрим", – поделился Чалый.

Пессимистический сценарий, по словам бывшего посла Украины в США, может произойти, если американцы решат прекратить продажу оружия для Украины, а европейцы будут действовать нерешительно и недостаточно готовиться к противостоянию с Россией.

Добавляется, что Россия в это время усилит мобилизацию и сможет захватить еще больше украинских территорий.

Чалый отметил, что пока такая тенденция не прослеживается. Однако еще несколько лет назад такой сценарий был более реалистичным.

"Сценарий, что Украина исчезнет, я вообще не рассматриваю. Также есть такой промежуточный сценарий. Фактически в нем речь идет о том, что все продолжится так, как сейчас. Пока что это основной вариант на ближайшие 1–2 года. Его можно сломать", – считает дипломат.

Что касается шансов на завершение войны, бывший посол Украины в США подчеркнул, что на данный момент публичные позиции Украины и России диаметрально противоположны.

В частности, Киев требует прекращения войны на нынешней линии соприкосновения, тогда как Москва хочет, чтобы ВСУ вышли с занимаемых территорий Донбасса. Кроме того, хотя президент США Дональд Трамп и говорит о завершении войны, с начала военной операции в Иране переговоры приостановились.

Переговоры о завершении войны в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным источников Bloomberg, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров отправится на этой неделе в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Виткоффом. Издание отмечает, что мирные переговоры между Россией и Украиной в последние недели не привлекают к себе особого внимания из-за войны США и Израиля против Ирана. Добавляется, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков отказа от территориальных претензий на части Донецкой области Украины. Статус Донбасса и гарантии безопасности, как отмечается в статье, остаются главными камнями преткновения.

Также мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров недавно обсудили по телефону войну в Украине, отношения между странами и ситуацию в Иране. В Госдепе США сообщили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. В МИД РФ официально заявили, что "беседа носила конструктивный и деловой характер". При этом в заявлении не упоминается, что среди тем разговора была война в Украине.

