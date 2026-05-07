Бывшая возлюбленная Владимира Кличко призналась в бисексуальности

Актриса рассказала, что раньше не могла быть собой.

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери – заявила о своей бисексуальности.

Об этом 36-летняя кинозвезда призналась в новом интервью US Weekly.

"Никто никогда не поощрял меня просто быть собой, а потом наступил период, когда казалось, что люди, особенно женщины, которые открываются и говорят, что они бисексуалы или им нравятся девушки, – это стало популярным", – отметила актриса.

Хейден добавила, что много лет боялась говорить о своих предпочтениях публично, ведь боялась осуждения людей и

"Всегда был страх быть неидеальной, и то, что моя команда подумает об этом, каково будет мнение общественности. Всегда это было не к месту, и это была очень сложная тема для четкой формулировки... У меня было очень мало частной жизни, я имею в виду, что я встречалась с женщинами. Это началось в очень раннем возрасте. Печально, что мне пришлось ждать до 36 лет, чтобы поделиться этой частью себя, но лучше поздно, чем никогда, правда?" – подчеркнула бывшая возлюбленная Кличко.

Что известно об отношениях Кличко и Панеттьери

Пара познакомилась в 2010 году. Затем боксер и актриса начали встречаться, однако из-за расстояния и жизни в двух разных странах отношения были сложными. Несколько лет влюбленные жили отдельно и почти не общались, но в 2013 году решили снова быть вместе. Через год у них родилась дочь Кайя-Евдокия. В 2018 году пара объявила о разрыве, так и не сыграв свадьбу.

