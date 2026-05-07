'Это того стоило': Трамп заявил, что ожидал цен на нефть на уровне 200-250 долларов

Американский президент говорит, что готов мириться с серьезными экономическими потрясениями из-за войны на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ожидал, что из-за войны на Ближнем Востоке цены на нефть вырастут до 200-250 долларов за баррель, но считает это приемлемым следствием операции против Ирана. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает телеканал CBS News.

"Я думал, что цена на нефть взлетит до 200-250 долларов за баррель. Сейчас она 100 долларов. Но даже если бы она была 200 долларов – это (война в Иране, – УНИАН) того стоило бы", – отметил американский президент.

Издание International Business Times добавило, что, выступая перед журналистами, он выразил готовность смириться с серьезными экономическими потрясениями.

В частности, американский президент заявил, что готов провести военную кампанию в обмен на падение фондового рынка на 20–25 процентов.

"Иран не может иметь ядерного оружия, потому что, какими бы жесткими они ни были, мы хотим, чтобы они остались живы", – добавил он.

Переговоры между США и Ираном и цены на нефть

По данным СМИ, Белый дом считает, что США и Иран как никогда близки к заключению мирного соглашения. По словам собеседников издания Axios, США ожидают от Ирана ответов на несколько ключевых вопросов в течение следующих 48 часов.

На этом фоне 6 мая цены на нефть точечно упали более чем на 10 долларов за баррель. Торговую сессию 7 мая мировые цены на "черное золото" начали с роста, однако по состоянию на 13:03 по киевскому времени котировки вернулись к падению.

