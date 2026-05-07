Глущенко честно ответила, жалеет ли о разводе с бывшим мужем-продюсером

Актриса также рассказала, свободно ли сейчас её сердце.

Украинская актриса и бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокомментировала свой развод.

Не секрет, что в ноябре прошлого года звезда объявила о завершении отношений с мужем Олегом Збаращуком. Пара прожила вместе девять лет и имеет общего сына Тамерлана. Однако на днях сама Яна ответила, не пожалела ли она о разводе.

"Если уж что-то делаешь, то об этом не нужно потом жалеть! У нас бывали кризисы в отношениях. Мы очень быстро сошлись, быстро забеременели и поженились. Поэтому мы не узнали друг друга. Но все было честно. Я ему очень благодарна, но мы поняли, что нужно дать шанс побыть отдельно друг от друга", – подчеркнула актриса в интервью Дмитрию Гордону.

Глущенко отметила, что сейчас она поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем и они вместе воспитывают сына.

А вот, свободно ли сердце актрисы, она ответила так:

"Уже пять месяцев мне комфортно одной. Не ставлю крест на любви, но хочу побыть наедине с собой".

