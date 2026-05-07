Популярный лайфхак с рисом может окончательно 'добить' смартфон: о чем идет речь

Главная проблема после контакта смартфона с водой – не сама жидкость, а коррозия внутренних компонентов.

После падения смартфона в воду многие пользователи по привычке кладут устройство в миску с рисом, надеясь "вытянуть" влагу. Однако эксперты предупреждают: этот популярный лайфхак не только бесполезен, но также может нанести гаджету дополнительный вред.

Как сообщает BGR, рис не вытягивает влагу из смартфона так эффективно, как принято считать. Более того, мелкая рисовая пыль и частицы способны проникнуть внутрь корпуса, засорить разъемы и повредить электронику. Об этом также говорят производители смартфонов, включая Apple.

Помимо этого не рекомендуется использовать ватные палочки, фен или баллоны со сжатым воздухом – они могут лишь усугубить проблему.

Если у вас новый телефон, возможно, все обойдется. Современные модели стали гораздо более устойчивыми к воде и пыли, чем модели прошлых лет. Это достигается за счет сочетания двух основных факторов: герметизации корпуса и специальных гидрофобных (водоотталкивающих) покрытий .

Тем не менее, если устройство не имеет надежной защиты, первым делом после намокания его нужно полностью выключить. Затем нужно аккуратно вытереть корпус сухой тканью или полотенцем, извлечь SIM-карту и по возможности снять батарею.

Эксперты рекомендуют держать телефон вертикально разъемами вниз и слегка постучать по корпусу, чтобы удалить остатки жидкости. После этого устройство лучше оставить в хорошо проветриваемом месте для естественного высыхания.

Главной угрозой для электроники считается не сама вода, а коррозия внутренних компонентов. Особенно опасны морская вода, хлорированная вода из бассейна, сладкие напитки и соки. Они способны вызывать разрушение контактов даже спустя время после намокания устройства.

Специалисты по ремонту техники iFixit советуют использовать для очистки 90-процентный изопропиловый спирт. По их словам, такой раствор помогает вытеснить влагу и удалить остатки загрязнений, предотвращая развитие коррозии. Для глубокой очистки телефон необходимо разобрать, обработать материнскую плату спиртом и аккуратно очистить мягкой щеткой.

При этом специалисты подчеркивают, что разборка смартфона – сложная процедура, которая подходит не всем пользователям. В случае серьезного намокания безопаснее обратиться в сервисный центр.

