Проблема нехватки людей для РФ еще больше, чем для Украины: эксперт назвал причины

Поэтому нынешнее наступление России может стать самым неудачным с начала всей войны.

У россиян есть "огромная проблема" с нехваткой личного состава. Такое мнение высказал Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Людей у них не хватает. Фронт очень длинный. Для нас это проблема, для россиян – еще большая проблема. Потому что фронт имеет форму полумесяца. Мы находимся внутри этого полумесяца, а враг – снаружи. И для них вся логистика гораздо более затруднена. Мы можем, грубо говоря, сесть в машину в городе Сумы и приехать в город Херсон. Это можно сделать за один день. А россиянам, чтобы перебросить войска из Сум в Херсон, нужно ехать, скорее всего, через Крым. Для них это 2500–3000 км", – сказал Нарожный.

Он добавил, что из-за того, что фронт очень растянут – россиянам нужно значительно больше людей. И поэтому то, что Силы обороны начали ликвидировать больше оккупантов, чем РФ набирает, создало для россиян большие проблемы. И пока непонятно, удастся ли им их решить.

"Проводить широкую мобилизацию – это будет огромный политический минус для Путина, пропагандистский провал для него. Ведь у него же все хорошо, там "СВО" идет по плану", – пояснил Нарожный.

Также он отметил, что это уже повлияло на возможности россиян в развертывании наступательной операции, которую они планировали провести этим летом.

"Они могут атаковать только на относительно небольшом участке фронта. Речь идет сейчас больше о Донбассе. И именно поэтому я даже готов дать такой небольшой, очень осторожный прогноз, что эта наступательная операция будет самой неудачной из всех наступательных операций за четыре года широкомасштабного вторжения. Она завершится в лучшем случае для россиян небольшим улучшением их оперативной обстановки", – отметил Нарожный.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Россия теряет в пять раз больше людей на фронте, чем Украина. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что уровень уничтожения вражеских беспилотников украинскими военными постоянно растет.

Между тем BBC удалось установить имена 216 205 российских оккупантов, погибших в Украине. По подсчетам журналистов, подтвержденные потери только из двух регионов РФ – Башкортостана и Татарстана – уже превышают все советские потери во время 10-летней войны в Афганистане.

