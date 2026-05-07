На границе Черниговской области из-за обстрелов РФ бушует масштабный лесной пожар

Пожар произошел в пятикилометровой приграничной зоне, куда лесоводы не имеют доступа.

На границе с РФ в Черниговской области из-за вражеских обстрелов горят 2400 гектаров леса. Потушить пожар невозможно, поскольку лесоводы не имеют доступа к этой территории из-за сложной ситуации с безопасностью. Об этом сообщает государственное предприятие "Леса Украины".

Отмечается, что огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества в Черниговской области. Речь идет о пятикилометровой приграничной зоне у границы с РФ, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью. Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия.

На предприятии заявили, что в настоящее время все силы лесной охраны направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на территории, к которым есть доступ.

"Прежде всего создаются дополнительные минерализованные полосы. Тракторы предприятия работают под прикрытием РЭБ, ведь враг обстреливает любую технику", – рассказали в ГП "Леса Украины".

Также было проведено совещание с представителями военных, ГСЧС и местных властей, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты в прифронтовой полосе.

"Мобилизована вся новая пожарная техника предприятия. Но пока у нас нет возможности полноценно ее задействовать, ведь в воздухе постоянно находятся вражеские БПЛА", – говорится в сообщении.

Масштабный пожар в Карпатах

5 мая на территории Верхне-Воловецкого лесничества в Закарпатской области произошел масштабный пожар. Его площадь составила 75 гектаров.

К тушению были привлечены более 200 человек и 30 единиц техники. На помощь закарпатским спасателям прибыли коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей. Также была задействована авиация. По состоянию на утро 7 мая пожар локализован.

